Цены на газ в Европе рекордно обвалились впервые с начала войны: что происходит

В Европе зима 2023 года может оказаться одной из самых теплых за последнее десятилетие, что поможет ослабить энергетический кризис, возникший после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Биржевые цены на газ в Европе утром в четверг, 5 января, опустились ниже $700 за тысячу кубометров. Это произошло впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

[ + – ] Газ в Европе стремительно дешевеет Фото: Secrets of the ice

По информации издания Bloomberg, стоимость природного газа в Европе снижается на фоне слишком теплой погоды, из-за чего падает спрос на "голубое топливо". По состоянию на сейчас цены на топливо снизились до довоенного уровня.

При этом отмечается, что газ дешевеет еще со второй недели декабря 2022 года. Такая ситуация поспособствовала некоторому послаблению энергетического кризиса в Европе на фоне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Bloomberg пишет: если не произойдет резкого подорожания, то низкие цены на газ помогут ослабить растущую инфляцию на европейском континенте.

Это поможет Европе выдержать любые похолодания в конце зимы и сократить дефицит поставок из России.

Ситуация с газом в Европе

По состоянию на 4 января 2023 года, как заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, европейские хранилища заполнены газом примерно на 84%. По его словам, Евросоюз планировал заполнить свои газохранилища на 80% до ноября, но цель была значительно превышена: в последний месяц осени 2022 года ЕС заявлял, что его газохранилища заполнены почти на 96%.

Напомним, Европа продолжает избавляться от зависимости от российских энергоресурсов после начала полномасштабной войны в Украине. Так, с 1 января 2023 года российскую нефть по трубопроводу больше не получает Германия. Ранее 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти в страну приходилось именно на Россию.

Также сообщалось, что из-за международных санкций объемы поставок сырой нефти из России рухнули до самого низкого уровня за 2022 год. Чтобы как-то компенсировать финансовые убытки от наложенных ограничений ЕС, Москва пытается договориться об увеличении поставок топлива в Турцию, Индию и Китай.