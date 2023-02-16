Путин проиграл газовую войну с Европой: в чем ошиблась Москва, — Politico

Чиновники отмечают, что в европейских хранилищах к концу марта останется более 50% запасов природного газа. Согласно прогнозам, Европа и в следующем сезоне сможет без особых опасений пережить самые холодные месяцы.

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Президенту РФ Владимиру Путину не удалось заставить Европу "замерзнуть" этой зимой, поскольку страны ЕС смогли избежать энергетических угроз со стороны Кремля. Этому послужила два фактора: относительно мягкая зима и европейские газовые хранилища, которые были заполнены более чем наполовину. О том как Россия проиграла "газовую войну" с Евросоюзом говорится в материале издания Politico от 15 февраля.

Обозреватели отмечают, что несмотря на сокращения поставок российского газа, экономика стран ЕС переживет самые холодные месяцы без серьезного ущерба — и, похоже, они будут готовы начать следующую зиму вполне уверенно. Несколько месяцев назад были опасения, что этой зимой возникнет дефицит энергоносителей из-за перебоев в поставках по российским трубопроводам. Однако сочетание относительно мягкой погоды, увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ), а также значительного снижения потребления газа привело к тому, что в европейских газовых хранилищах к концу марта останется 50 млрд кубометров газа.

"В значительной мере успех объясняется мягкими погодными условиями и тем, что Китай ушел с рынка. Но снижение спроса, а также политика в накопления и работа с инфраструктурой оказали значительную помощь", — отметил собеседник издания.

Завершение зимнего отопительного сезона с более чем 50% запасами емкости хранилищ ЕС, составляющей около 100 млрд кубометров, устраняет любые затянувшиеся опасения по поводу нехватки газа в краткосрочной перспективе. Это также ослабляет опасения по поводу энергетической безопасности Европы в преддверии следующей зимы, подчеркнули эксперты.

Европейский комиссар в сфере энергетики Кадри Симсон заявила, что позитивные цифры и оптимистические прогнозы свидетельствуют о том, что Европа выиграла первую битву в "энергетической войне" с Россией.

Напомним, в начале января цены на газ рекордно обвалились. По данным лондонской биржи ICE, 5 января ценовая отметка опустилась ниже $700 за тысячу кубометров, при этом аналитики отметили, что газ начал дешеветь со второй недели декабря 2022 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину лидер Евросоюза неоднократно заявляли, что хотят сократить зависимость от российских энергоносителей или же полностью отказаться от них. В частности правительство Германии сообщило, что с 1 января 2023 страна вообще не получает российскую нефть по трубопроводу.