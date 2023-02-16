Крым определит все: генерал США считает, что Путин потеряет власть в РФ до конца года

По мнению американского генерала в отставке Бена Ходжеса, Украина не сможет ощущать себя в безопасности и экономически восстанавливаться, пока полуостров находится в оккупации. А потере власти Путиным также способствуют "тектонические силы, которые сталкиваются друг с другом".

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Новое наступление российской армии ничего не даст Кремлю, а только создаст новые предпосылки, чтобы Владимир Путин был отстранен от власти. Такое мнение выразил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес на Kyiv Jewish Forum.

Генерал выразил уверенность, что война в Украине началась исключительно по инициативе лично Владимира Путина.

"Я буду удивлен, если он все еще будет у власти до конца этого года. Думаю, что внутри России сейчас очень много тектонических сил, которые сталкиваются друг с другом", — сказал Ходжес, добавив, что российскому президенту будет очень тяжело удержать власть, если украинские военные освободят Крым.

Генерал заявил, что Украина не сможет ощущать себя в безопасности и восстановить экономику, пока Крым будет под российской оккупацией. Он отметил, что Черноморский флот может блокировать выходы из Одессы, а сам полуостров является стартовой площадкой для российских самолетов.

"Если бы произошло урегулирование путем переговоров, когда Украина согласилась или на нее оказывали давление с целью отказаться от Крыма, тогда россияне просто ждали бы несколько лет, пока мы не потеряем интерес, перейдем к чему-то другому, а потом они начали бы снова. Поэтому я считаю, что Крым является решающей территорией. Когда Украина освободит Крым, то за ним будет и Донбасс", — спрогнозировал Ходжес при включении из Вашингтона.

Он добавил, что украинским военным необходимо передать оружие большой дальности, чтобы они могли блокировать Крым и вынудить российские войск покинуть полуостров.

Напомним, издание Politico в своем материале от 15 февраля проанализировало, почему Путин проиграл газовую войну с Европой.

Кроме того, 16 февраля бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями Москва изначально исходила из того, что документ не будет выполнен.