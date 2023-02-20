Росія не застосує ядерну зброю, якщо Україна звільнить Крим, — прем'єр Нідерландів

Марк Рютте впевнений, що ніхто не має права диктувати українцям, у який спосіб звільняти окупований півострів.

Related video

Росія не піде на застосування ядерної зброї, навіть якщо Україна почне звільняти Крим військовим шляхом, оскільки в Кремлі дуже побоюються можливого удару у відповідь з боку США. Таку думку висловив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Рютте заявив, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї призведе до того, що США обов'язково на це дадуть відповідь і їхня відповідь буде набагато сильнішою.

"США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик", — сказав він.

При цьому глава уряду Нідерландів зазначив, що не збирається вказувати українському керівництву, яким чином звільняти окупований півострів.

"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, але вибір тактики — з чого почати, що саме робити — це має бути вашим рішенням. Ми не можемо вирішувати це за Україну", — підкреслив нідерландський прем'єр.

Рютте додав, що якби Нідерланди зіткнулися б з окупацією частини своєї території, то він був би дуже роздратований, якби хтось вказував би йому, як звільняти землі.

Нагадаємо, раніше британський політолог та експерт з Росії Марк Галеотті заявив, що єдина перемога, на яку сьогодні ще може розраховувати Володимир Путін, — це утримання Донбасу та Криму, а також запорізького сухопутного "коридора" між ними.

17 лютого представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький стверджував, що в Кремлі почали усвідомлювати, що Кримський півострів незабаром буде повернуто під контроль України.