Привели ракети до вищого ступеня готовності: в ГУР розповіли, до чого готується РФ

За словами представників ГУР Міноборони України, РФ через демонстрацію ядерної могутності намагається зірвати візит президента США Джо Байдена до Польщі.

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Росія розпочала підготовку до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Пресслужба відомства уточнила, що така активність країни-агресора свідчить про те, що вона готується до масштабних навчань стратегічних ядерних сил.

"Стратегічні ядерні сили переведені у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід до району пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність", — підтвердили представники ГУР.

Окрім того, на авіабазі "Тамбов" російські військові розгорнули допоміжний пункт командування дальньої авіації.

Навіщо Росія проводить ядерні навчання

У Головному управлінні розвідки Міноборони України впевнені, що такі дії військово-політичного керівництва Росії, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, запланованого на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що лідер США Джо Байден наприкінці лютого відвідає Польщу. Він має намір обговорити з Анджеєм Дудою військову допомогу Україні, а також виступити з промовою, присвяченою річниці російського вторгнення.

Фокус також писав, що представник президента назвав найнебезпечніші дати для українців. Федір Веніславський прогнозує, що вже з середи РФ може розпочати активно тероризувати мирних українців ракетними ударами та атакувати іранськими дронами.