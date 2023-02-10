Байден прилетить до Польщі: Білий дім анонсував дату візиту

Поїздка президента США до Варшави запланована на кінець лютого. Байден має намір обговорити з Анджеєм Дудою військову допомогу Україні, а також виступити з промовою, присвяченою роковинам російського вторгнення.

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Президент США Джо Байден прилетить до Польщі з офіційним візитом із 20 по 22 лютого. Про це розповіла прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, написав у Twitter журналіст CNN Джіджей Джуд.

Як уточнюється, у Польщі американський лідер має намір зустрітися із главою держави Анджеєм Дудою.

У межах переговорів два президенти обговорюватимуть двосторонню співпрацю країн. Ще однією з основних тем візиту стане надання партнерської допомоги Україні та зміцнення обороноздатності Північноатлантичного Альянсу.

"Крім того, президент Байден виступить із промовою з нагоди річниці жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну, розповідаючи про це, як США згуртували світ для підтримки українського народу у захисті свободи та демократії", — також заявила Жан-П'єр.

Нагадаємо, 1 лютого польське видання DZIENNIK GAZETA PRAWNA написало, що Володимир Зеленський може приїхати до Польщі для зустрічі з Байденом та Дудою, щоб представити свій мирний план із 10 пунктів. За інформацією журналістів, враховуються два міста, де можуть зустрітися лідери трьох держав: Жешув та Варшава.

У той же день президент України наголосив, що його не запрошували на зустріч із американським колегою Джо Байденом у Польщі. За словами Зеленського, його можлива зустріч із президентом США та лідером Польщі Анджеєм Дудою не пов'язана із Самітом миру.