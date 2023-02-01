Зеленський заявив, що його не запрошували на зустріч із Байденом у Польщі (відео)

За словами президента, його можлива зустріч із Байденом та Дудою у Польщі не пов'язана із Самітом миру, який відбудеться у США 24 лютого.

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Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з головою Австрії Александром ван дер Белленом заявив, що його не запрошували на зустріч із американським колегою Джо Байденом у Польщі. Трансляція заходу велася на YouTube.

За словами українського президента, його можлива зустріч із Байденом та лідером Польщі Анджеєм Дудою не пов'язана із Самітом миру.

"Що стосується президента США: ми іноді зустрічаємося з ним. Але мене не запрошували до Польщі", — сказав він.

Зеленський зазначив, що зараз Україна проводить велику кількість консультацій із партнерами про те, де саме варто провести Саміт миру. Особлива увага приділяється тому, щоб у заході взяли якнайбільше держав-партнерів. Це залежить від місця та дати.

Допомога Україні від Австрії

Під час пресконференції президент розповів, як Австрія могла допомогти Україні. За його словами, країна могла б надати системи захисту від ударних дронів та системи радіоелектронної боротьби, а також інші засоби нелетального характеру. Зеленський зазначив, що такі системи не є зброєю, а лише щитом, який міг би захистити українські міста.

За словами глави держави, Австрія також могла б допомогти Україні генераторами та машинами швидкої допомоги.

[ + – ] Зеленський та Олександр ван дер Беллен у Києві (дивитись з 20:10)

Саміт миру

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар говорив, що 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться "Саміт миру", ініційований Києвом. За його словами, Зеленський назвав країнам G20 десять умов, які, на його думку, допоможуть завершити війну в Україні. Зокрема, для цього Росія має вивести свої війська та завершити всі бойові дії, звільнити всіх полонених та повернути депортованих громадян, гарантувати ядерну безпеку тощо. Ці кроки обговорюватимуться на саміті.

Нагадаємо, що польські ЗМІ заявили, що Зеленський може приїхати до Польщі для зустрічі з Байденом та Дудою. За інформацією журналістів, президент України представить мирний план та повернеться до питання гарантій безпеки. Паралельно з дипломатичними питаннями точаться дискусії про те, чи передасть Варшава винищувачі Києву.

Також Фокус писав, що Зеленський звинуватив владу Грузії в тортурах та спробі вбити Саакашвілі. За словами експрезидента Грузії, його отруїли і він потребує лікування. Під час судового засідання політик задер футболку і показав, як він схуд за час перебування під вартою.

Ще повідомлялося, що президент Австрії та віцепрезидент Бундестагу приїхали в Україну. Австрійський президент заявив, що його країна готова підтримувати українців у фінансовій та гуманітарній сфері, але не постачатиме зброю для ЗСУ.