У річницю вторгнення: 24 лютого у США пройде "Саміт миру" з ініціативи Києва, — посол

Володимир Зеленський окреслив формулу досягнення миру ще на зустрічі "Великої двадцятки". Тепер ці кроки обговорять у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН.

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У річницю російського вторгнення в Україну, 24 лютого, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться "Саміт миру", ініційований Києвом. Про це у коментарі агентству Anadolu повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар.

Дипломат нагадав, що ще на зустрічі "Великої двадцятки" в листопаді минулого року глава України Володимир Зеленський запропонував учасникам "формулу миру". Президент назвав десять умов, які, на його думку, допоможуть завершити війну в країні. Зокрема, для цього Росія має вивести свої війська та завершити всі бойові дії на території України, звільнити всіх полонених і повернути депортованих громадян, гарантувати ядерну безпеку тощо.

Тепер ці кроки обговорюватимуться в США на глобальному саміті, який має відбутися за посередництва Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Боднар також подякував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який офіційно підтвердив, що Анкара підтримує мирний план України та готова допомагати з його реалізацією.

Нагадаємо, 12 грудня Володимир Зеленський у телефонній розмові з американським колегою Джо Байденом закликав скликати глобальний саміт світу. Глава держави наголосив, що "формулу миру" від України партнери сприймають позитивно.

У вівторок, 10 січня, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара підтримує українську "формулу миру", представлену Володимиром Зеленським. Дипломат також додав, що Росія демонструє готовність до переговорів.