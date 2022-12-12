Зеленський обговорив із Байденом формулу миру: Україна пропонує скликати глобальний саміт

Два президенти скоординували позиції перед початком зустрічі лідерів країн G7. За словами Володимира Зеленського, Захід позитивно сприймає його мирні ініціативи і це вселяє оптимізм.

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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з американським колегою Джо Байденом закликав скликати глобальний саміт миру. Про це глава держави написав у Telegram.

"Щойно говорив з Байденом. Як завжди — предметно і корисно. Є сильні домовленості. Вже сьогодні відбудеться саміт G7, Україна візьме участь. Ми скоординували наші позиції з Америкою", — зазначив він.

Формулу миру від України, за оцінками президента, сприймають позитивно.

"І це надає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцніші гарантії безпеки України та всіх у Європі", — сказав він.

В Офісі президента України (ОП) розповіли про важливість консолідації міжнародних зусиль задля досягнення цієї цілі.

"Саме для цього на саміті G20 президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків. Їхня реалізація дозволить припинити війну", — зазначили в ОП.

Президент України виступив з ініціативою скликання глобального саміту миру, зазначили на Банковій.

Володимир Зеленський у розмові з Байденом подякував йому за безпрецедентну військову та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

"Вона не лише сприяє досягненню успіху в полі бою, а й підтримує стабільність української економіки", — зауважили в ОП.

Глава держави розповів Байдену про наслідки ракетного терору Росії, через який знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури. У цьому плані Зеленський наголосив на важливості формування ефективної системи протиповітряної оборони, щоб захистити мирних українців та критичну інфраструктуру.

Формула миру від Зеленського: 10 основних пунктів

Володимир Зеленський озвучив формулу миру, 10 умов для припинення війни в Україні, виступаючи на саміті "Великої двадцятки" 15 листопада.

Запропоновані українським лідером умови виглядають так:

Радіаційна та ядерна безпека – змусити Росію відмовитися від погроз ядерною зброєю. Це можна зробити, виходячи з умов Будапештського меморандуму та можливостей країн, які його підписали.

Продовольча безпека – розширення дії "зернової угоди" на інші українські порти.

Енергетична безпека – відправлення експертів ООН на об'єкти критичної енергоінфраструктури України. Вони повинні оцінити масштаби руйнувань і допомогти запобігти їх подальшому знищенню окупантами. Також треба обмежити ціни на всі російські енергоресурси, позбавивши Москву інструментів для енергетичного терору.

Звільнення всіх полонених та депортованих — обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку – Росія погоджується із суверенітетом України та підтверджує її територіальну цілісність у рамках резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та інших міжнародних документів;

Виведення військ РФ з України та припинення бойових дій.

Повернення справедливості — організація спецтрибуналу з питань військової агресії та злочинів Росії в Україні, створення міжнародного механізму для відшкодування збитків за кошти російських активів.

Протидія екоциду — створення платформи щодо оцінки збитків екології від війни, допомога Україні з розмінуванням, передача потрібного обладнання та фахівців.

Недопущення ескалації — проведення міжнародної конференції задля фіксації основних елементів архітектури післявоєнної безпеки, вироблення гарантій для України.

Фіксація закінчення війни — при досягненні справедливості сторони повинні підписати документ про фіксацію закінчення війни.

Нагадаємо, що Конгрес США відхилив резолюцію Республіканської партії, яка передбачає аудит військової та економічної військової допомоги Києву. У Білому домі такий захід вважають ризикованим, оскільки він посилає українцям сигнал про сумніви щодо підтримки США.

США наприкінці листопада вирішили передати Україні близько 20 млрд доларів військової допомоги. Держдепартамент і Пентагон розробляють кроки щодо запобігання попадання зброї до терористів.