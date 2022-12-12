Зеленский обсудил с Байденом формулу мира: Украина предлагает созвать глобальный саммит

Два президента скоординировали позиции перед началом встречи лидеров стран G7. По словам Владимира Зеленского, Запад воспринимает положительно его мирные инициативы и это вселяет оптимизм.

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом призвал созвать глобальный саммит мира. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Только что говорил с Байденом. Как обычно – предметно и полезно. Есть сильные договоренности. Уже сегодня состоится саммит G7, Украина примет участие. Мы скоординировали наши позиции с Америкой", — отметил он.

Формулу мира от Украины, по оценкам президента, воспринимают положительно.

"И это придает оптимизм. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем прочнее гарантии безопасности Украины и всех в Европе", — заключил он.

В Офисе президента Украины (ОП) рассказали о важности консолидации международных усилий для достижения этой цели.

"Именно для этого на саммите G20 президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов. Их реализация позволит прекратить войну", — заметили в ОП.

Президент Украины выступил с инициативой созыва глобального саммита мира, отметили на Банковой.

Владимир Зеленский в разговоре с Байденом поблагодарил его за беспрецедентную военную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине.

"Она не только способствует достижению успеха в поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики", — заметили в ОП.

Глава государства рассказал Байдену о последствиях ракетного террора России, из-за которого уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры. В этом плане Зеленский отметил важность формирования эффективной системы противовоздушной обороны, чтобы защитить мирных украинцев и критическую инфраструктуру.

Формула мира от Зеленского: 10 главных пунктов

Владимир Зеленский озвучил формулу мира, 10 условий для прекращения войны в Украине, выступая на саммите "Большой двадцатки" 15 ноября.

Предложенные украинским лидером условия выглядят так:

Радиационная и ядерная безопасность — заставить Россию отказаться от угроз ядерным оружием. Это можно сделать исходя из условий Будапештского меморандума и возможностей стран, которые его подписали.

Продовольственная безопасность — расширение действия "зерновой сделки" на другие украинские порты.

Энергетическая безопасность — отправка экспертов ООН на объекты критической энергоинфраструктуры Украины. Они должны оценить масштабы разрушений и помочь предотвратить их дальнейшее уничтожение оккупантами. Также надо ограничить цены на все российские энергоресурсы, лишив Москву инструментов для энергетического террора.

Освобождение всех пленных и депортированных — обмен пленными по формуле "всех на всех".

Выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка — Россия соглашается с суверенитетом Украины и подтверждает ее территориальную целостность в рамках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и других международных документов;

Вывод войск РФ из Украины и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости — организация спецтрибунала по военной агрессии и преступлениям России в Украине, создание международного механизма для возмещения убытков за счет российских активов.

Противодействие экоциду — создание платформы по оценке ущерба экологии от войны, помощь Украине с разминированием, передача нужного оборудования и специалистов.

Недопущение эскалации — проведение международной конференции для фиксации основных элементов архитектуры послевоенной безопасности, выработка гарантий для Украины.

Фиксация окончания войны — при достижении справедливости стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

Напомним, что Конгресс США отклонил резолюцию Республиканской партии, которая предусматривает аудит военной и экономической военной помощи Киеву. В Белом доме такую меру считают рискованной, так как она посылает украинцам сигнал о сомнениях в поддержке США.

США в конце ноября решили передать Украине около 20 млрд долларов военной помощи. Госдепартамент и Пентагон разрабатывают шаги по предотвращению попадание оружия террористам.