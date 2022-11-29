"Это жестокая война": республиканцы давят на Байдена из-за поставок оружия Украине, - WP

В Республиканской партии намерены ужесточить надзор за военными поставками. По мнению республиканцев, Конгресс должен "призвать к ответственности" администрацию Байдена за оказание финансовой помощи Украине.

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Представители Республиканской партии США, заявили о необходимости более жестко контролировать поставки вооружения Украине. Подобные меры предосторожности призваны остановить нежелательное распространение американского оружия в мире, о чем пишет Washington Post.

В публикации говорится, что при президенте Байдене Америка взяла на себя обязательства перед Украиной почти на 20 миллиардов долларов военной помощи. В связи с этим Госдепартамент США и Пентагон намерены прибегнуть к дополнительным мерам для предотвращения попадания оружия в чужие руки.

Авторы статьи отмечают, что большинство американских политиков поддерживают меры усиления контроля за военными поставками в Украину. Однако эксперты предупреждают, что "безупречный учет" в нынешних условиях невозможен.

"В любой войне могут быть оплошности и неправильное распределение припасов", — рассуждает член Палаты представителей и ветеран Джейсон Кроу.

Исследователь глобальной торговли оружием из Центра Стимсона Элиас Юсиф также считает, что мониторинг целевого использования оружия имеет некоторые недостатки. Он подчеркнул, что Вашингтон должен объективно оценивать свои возможности в этом отношении.

Для того чтобы более эффективно отслеживать поставки вооружения в Палате представителей приняли законопроект, обязующий Пентагон и генеральных инспекторов составлять отчеты о передачи предметов военного назначения.

"Налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, что инвестиции идут туда, куда они предназначены", — говорит Кроу.

При этом ветеран утверждает, что США не намерены следить за каждой деталью американского оружия на российско-украинском фронте. Он уточняет, что главная цель мониторинга — убедиться, что армия РФ не получает вооружение США в больших количествах.

"Мы не играем миссию совершенства здесь. Это жестокая, крупномасштабная наземная война — дом за домом, улица за улицей, траншея за траншеей", — заключил эксперт.

В Пентагоне отмечают, что на данный момент Украина не давала существенных поводов для беспокойства. По словам представителей ведомства, украинские власти регулярно отчитываются об использовании американского оружия.

Напомним, что республиканцы из Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Тернер пообещали более тщательно отслеживать поставки оружия в Украину.

Еще Фокус писал о том, что администрация президента США Джо Байдена договаривается с Конгрессом о выделение дополнительной финансовой помощи для Украины.