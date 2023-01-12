В годовщину вторжения: 24 февраля в США пройдет "Саммит мира" по инициативе Киева, — посол

Владимир Зеленский обозначил формулу достижения мира еще на встрече "Большой двадцатки". Теперь эти шаги обсудят в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.

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В годовщину российского вторжения в Украину, 24 февраля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится "Саммит мира", инициированный Киевом. Об этом в комментарии агентству Anadolu сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Дипломат напомнил, что еще на встрече "Большой двадцатки" в ноябре прошлого года глава Украины Владимир Зеленский предложил участникам "формулу мира". Президент назвал десять условий, которые, по его мнению, помогут завершить войну в стране. В частности, для этого Россия должна вывести свои войска и завершить все боевые действия на территории Украины, освободить всех пленных и вернуть депортированных граждан, гарантировать ядерную безопасность и так далее.

Теперь эти шаги будут обсуждаться в США на глобальном саммите, который должен состояться при посредничестве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Боднар также поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который официально подтвердил, что Анкара поддерживает мирный план Украины и готова помогать с его реализацией.

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом призвал созвать глобальный саммит мира. Глава государства отметил, что "формулу мира" от Украины партнеры воспринимают положительно.

Во вторник, 10 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара поддерживает украинскую "формулу мира", представленную Владимиром Зеленским. Дипломат также добавил, что Россия демонстрирует готовность к переговорам.