Зеленський звинуватив владу Грузії в тортурах та спробі вбити Саакашвілі (відео)

За словами експрезидента Грузії, його отруїли і він потребує лікування. Під час судового засідання політик задер футболку і показав, як він схуд за час перебування під вартою.

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Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі дистанційно взяв участь у судовому засіданні щодо відстрочення його вироку чи звільнення від покарання. Про це у середу, 1 лютого, повідомляє видання "Грузія Онлайн".

Повідомляється, що під час засідання Саакашвілі поскаржився на вкрай тяжкий стан здоров'я. Політик задер футболку і продемонстрував, наскільки сильно він схуд за час ув'язнення під вартою.

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"Всі свої знання я віддав Грузії... Зараз я віддав своє здоров'я, і єдине, про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився", — сказав політик у суді.

Водночас на Facebook-сторінці Міхеїла Саакашвілі 1 лютого було опубліковано звернення політика до українців, у якому він висловив бажання "поховати серце у Києві".

"Мене катують, і я отруєний. Я хочу звернутися до вас — я пишаюся тим, що всі захоплюються українським народом, я пишаюся тим, що президентом є Зеленський, я вдячний за його посаду... Я абсолютно впевнений у нашій перемозі. Але якщо я не доживу до перемоги, яка така близька, моє серце має бути поховано в Києві. Воно належить Україні... Слава Україні, смерть — наш ворог", — йдеться у зверненні Михеїла Саакашвілі до України.

Реакція президента України Володимира Зеленського

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом відреагував на відео з Міхеїлом Саакашвілі і назвав те, що відбувається, "публічними тортурами громадянина України".

"Я не обговорюю питання — за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики та демократії Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щодня. І я думаю, що в них ціль — його вбити", — заявив Зеленський.

"Саакашвілі треба відправити в Україну", — Єрмак

На відео також відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак. У своєму акаунті в Twitter він закликав владу Грузії повернути політика в Україну.

"Ми засуджуємо незаконне утримання справжнього борця за свободу та громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Також умови, в яких його утримують, жахливі. Сьогодні я надіслав ці фотографії міжнародним партнерам. Міхеїлу потрібно лікування. Його необхідно повернути Україні", — написав Єрмак.

Нагадаємо, 22 грудня відбулося судове засідання у справі грузинського політика Міхеїла Саакашвілі, на якому суддя не дозволив йому виступити українською мовою.

Двома днями раніше радник голови ОП Михайло Подоляк закликав владу Грузії передати Україні грузинського політика Міхеїла Саакашвілі, де йому зможуть надати належне лікування.

Раніше Фокус писав про те, що голова фракції "Грузинська мрія", що головує в парламенті, Мамука Мдинарадзе заявив, що відправка Міхеїла Саакашвілі з України була спецоперацією щодо залучення Грузії у війну та організації розколу всередині країни.

Також нагадаємо, що адвокат грузинського експрезидента Валерій Гелбахіані 20 листопада заявив, що Саакашвілі отруїли після арешту. За словами правозахисника, про це свідчать результати експертизи.