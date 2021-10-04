"Планувалися вбивства": влада Грузії звинувачує Саакашвілі в підготовці провокації

Організувавши вбивства опозиціонерів, Саакашвілі розраховував домогтися проведення позачергових парламентських виборів.

Заарештований експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі разом із групою соратників "розглядали сценарій вбивства кількох лідерів опозиції в Тбілісі". Про це прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі сказав 3 жовтня в ефірі телекомпанії "Імеді".

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[ + – ] Іраклій Гарібашвілі

За його словами, Саакашвілі хотів несподівано з'явитися на запланованій на 3 жовтня масштабній акції в Тбілісі, спровокувати там жорсткі дії поліції і приписати владі вбивство опозиціонерів.

Як джерело цієї інформації прем'єр назвав спецслужби Грузії. "Їхній план був такий: під час кульмінації і мобілізації майже 10 тисяч осіб… поліції довелося б затримати Саакашвілі та, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів", — сказав він.

Гарібашвілі додав, що про вбивство опозиціонерів розповіли б за кордоном, щоб "скомпрометувати керівництво Грузії". Після цього там би вимагали відставки уряду і призначення позачергових виборів.

За словами прем'єра, офіційний лідер партії Саакашвілі ("Єдиного національного руху") Ніка Мелія був проти такого розвитку подій.

Гарібашвілі також заявив, що "Саакашвілі хворий і його треба лікувати", і пообіцяв, що найближчим часом усі дізнаються, як він зараз потрапив до Грузії. "Чорт не дає спокою цій людині, може, тепер у в'язниці відпочине", — заявив прем'єр.

Раніше Фокус повідомляв, що в Грузії 1 жовтня затримали Саакашвілі, який нелегально прибув у країну.

3 жовтня на місцевих виборах, що відбулися, керівна партія "Грузинська мрія", згідно з даними екзитполів, залишила далеко позаду опозиційні політичні сили, набравши від 37,5% до 47,6% голосів.