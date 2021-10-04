"Планировались убийства": власти Грузии обвиняют Саакашвили в подготовке провокации

Организовав убийства оппозиционеров, Саакашвили рассчитывал добиться проведения внеочередных парламентских выборов.

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вместе с группой соратников "рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси". Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал 3 октября в эфире телекомпании "Имеди".

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[ + – ] Ираклий Гарибашвили

По его словам, Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной на 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать там жесткие действия полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.

В качестве источника этой информации премьер назвал спецслужбы Грузии. "Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек… полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров", – сказал он.

Гарибашвили добавил, что об убийстве оппозиционеров рассказали бы за рубежом, чтобы "скомпрометировать руководство Грузии". После этого там бы потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов.

По словам премьера, официальный лидер партии Саакашвили ("Единого национального движения") Ника Мелия был против такого развития событий.

Гарибашвили также заявил, что "Саакашвили болен и его надо лечить", и пообещал, что в ближайшее время все узнают, как он сейчас попал в Грузию. "Черт не дает покоя этому человеку, может, теперь в тюрьме отдохнет", – заявил премьер.

Ранее Фокус сообщал, что в Грузии 1 октября задержали Саакашвили, который нелегально прибыл в страну.

На состоявшихся 3 октября местных выборах правящая партия "Грузинская мечта", согласно данным экзитполов, оставила далеко позади оппозиционные политические силы, набрав от 37,5% до 47,6% голосов.