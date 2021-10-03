Местные выборы в Грузии. Партия власти побеждает "Единое национальное движение" Саакашвили

"Грузинская мечта", согласно данным экзитполов, оставила позади оппозиционные политические силы, набрав, по разным данным, от 37,5% до 47,6% голосов.

Согласно результатам экзитполов, проведенных исследователями по заказу грузинских телекомпаний, на местных выборах 2 октября победу одержала партия власти "Грузинская мечта", набрав, по разным данным, от 37,5% до 47,6% голосов избирателей. Основанная политиком Михеилом Саакашвили политическая сила "Единое национальное движение" (ЕНД) заняла второе место. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает "Эхо Кавказа".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Экзитпол Edison Research, проведенный по заказу телекомпании "Формула" (по всей Грузии):

"Грузинская мечта" — 46% ;

; "Единое национальное движение" — 33% ;

; "За Грузию" — 6%;

"Европейская Грузия" — 2%;

"Лело" — 2%;

"Гирчи – Больше свободы" — 2%;

"Третья сила ­– Стратегия агмашенебели" — 1%;

"Граждане" — 1%;

"Альянс патриотов" — 1%;

Лейбористская партия — 1%;

"Гирчи" — 1%;

"Дроа" — 1%;

"Движение за Грузию" — 1%.

Экзитпол Ipsos, проведенный по заказу телекомпании "Мтавари" (по Тбилиси)

"Грузинская мечта" — 38,5% ;

; "Единое национальное движение" — 31.9% ;

; "За Грузию" — 7,7%;

"Гирчи – Больше свободы" — 4.8%;

"Лело" — 3.7%;

"Для народа" — 2.3%;

"Гирчи" — 2.2%;

"Граждане" — 1.3%;

"Европейская Грузия" — 1%;

Другие партии — 6.6%.

Экзитпол Gorbi, проведенный по заказу телекомпании "Имеди" (по всей Грузии)

"Грузинская мечта" — 47.6% ;

; "Единое национальное движение" — 27.1% ;

; "За Грузию" — 6.8%;

"Лело" — 2.8%;

"Гирчи – Больше свободы" — 2.8%;

"Европейская Грузия" — 2.6%;

Лейбористская партия — 1.8%;

"Альянс патриотов" — 1.6%;

"Третья сила – Стратегия Агмашенебели" — 1.3%.

"Граждане" — 1%;

"Гирчи" — 0.9%;

Другие партии 3.7%.

В свою очередь параллельный подсчет Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED) показал такие результаты:

"Грузинская мечта" — 46.6% ;

; "Единое национальное движение" — 31.1% ;

; "Третья сила — Стратегия агмашенебели" — 1,4%;

"Европейская Грузия — Движение свободы" — 1,8%;

"Альянс патриотов" — 1,5%;

"Лело" — 2,6%;

"Лейбористская партия" — 1,3%;

"За Грузию" — 7,7%;

Гирчи — 1,0%;

"Гирчи — Больше свободы" — 1,4%;

Другие партии — 3,7%.

Как сообщает Deutsche Welle, оппозиционная партия "Единое национальное движение" рассчитывала, что если правящая "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов, то это станет основанием для проведения досрочных парламентских выборов в стране. Такое условие было включено в соглашение по выходу из политического кризиса в Грузии, которое было подписано в марте 2021 года при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля. Однако сначала этот документ отказывалась подписывать партия Саакашвили, а потом из-за позиции ЕНД от выполнения условий документа отказалась и "Грузинская мечта".

В сентябре ЕНД присоединилось к соглашению, несмотря на то, что правящая партия заявляла, что условие о досрочных парламентских выборах более недействительно.

Тем временем в пяти самоуправляемых городах страны — Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти — возможен второй тур голосования. К такому выводу пришла Центральная избирательная комиссия.

Так, после подсчета 41,61% голосов с участков в Тбилиси, действующий мэр Каха Каладзе ("Грузинская мечта") набирает 46,5%, а Ника Мелия (ЕНД) — 34,13%. Таким образом, если ни один из кандидатов по итогам подсчета 100% голосов не наберет 50%, в столице 30 октября пройдет второй тур. Аналогичная ситуация сложилась и в остальных четырех городах.

Напомним, ранее перед местными выборами в Грузию приехал экс-президент, заочно осужденный в этой стране политик Михеил Саакашвили. Его задержали 1 октября. В ответ Саакашвили, который является основателем ЕНД, объявил голодовку.

Сегодня президент украинского государства Владимир Зеленский заявил, что власти будут пытаться освободить грузинского политика, который на данный момент является гражданином Украины.