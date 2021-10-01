Михеил Саакашвили объявил голодовку в колонии

Экс-президент Грузии потребовал встречи с консулом как гражданин Украины.

Задержанный в Грузии Михеил Саакашвили назвал себя политзаключенным и объявил голодовку. Эту информацию подтвердила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

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Грузинский омбудсмен прибыла в колонию в Рустави, где встретилась с задержанным экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Во время встречи Михеил Саакашвили рассказал, что лично открывал дверь полицейским и не сопротивлялся при аресте.

Обмудсмен также рассказала, что задержанный Михеил Саакашвили прошел в колонии медицинское обследование и жалоб на здоровье у экс-президента Грузии нет.

"Когда я вошла, он был с врачами и прошел медицинское обследование. Затем нам дали возможность поговорить в камере. Как он мне сказал, при задержании он был один и никому не сопротивлялся, поэтому к нему не применялась сила. Отмечает, что обследование было удовлетворительным. У него также нет особых медицинских потребностей. Михеил Саакашвили объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом как гражданин Украины", — добавила Нино Ломджария после встречи с задержанным экс-президентом Грузии.

Задержание Саакашвили в Грузии — как это было

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили задержали 1 октября, после чего его доставили в колонию. Глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что силовики знали о передвижении Михеила Саакашвили по Грузии и оперативно его задержали.

Позже были опубликованы кадры, как Михеила Саакашвили доставили в колонию под Тбилиси. Экс-президент Грузии улыбался при транспортировке в пенитенциарное учреждение. Адвокат Михеила Саакашвили рассказал, что политика задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.

В грузинской прокуратуре отметили, что Михеил Саакашвили заочно осужден на 6 лет, и к существующим обвинениям еще добавилось незаконное пересечение государственной границы. Действующий президент Грузии Саломе Зарубишвили уже предупредила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.