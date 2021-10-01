Саакашвили доставили в тюрьму недалеко от Тбилиси (видео)

В тюрьму, где находится бывший президент страны, уже прибыла омбудсмен Грузии, чтобы ознакомиться с состоянием его здоровья.

В Грузии сегодня произошло задержание Саакашвили, после чего экс-президента доставили в тюрьму в Рустави, что неподалеку от столицы страны Тбилиси. Об этом сообщает телеканал TV Pirveli.

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Задержание Саакашвили — что известно

По данным СМИ, задержание Саакашвили произошло в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Адвокат бывшего президента Грузии Бека Басилая подтвердил задержание, назвал его политически мотивированным.

Спустя время после того, как произошло задержание Саакашвили, были опубликованы кадры, как правоохранители выводят его из автомобиля и заводят в здание. Сам задержанный при этом улыбается.

По словам журналистов, после задержания Саакашвили в пенитенциарное учреждение прибыла грузинский омбудсмен Нино Ломджария, чтобы проверить состояние здоровья задержанного экс-президента.

"Как правило, задержанные сами рассказывают нам, в каком состоянии они находятся, нужна ли им помощь, в том числе первичная, медицинская, во время содержания под стражей. Что касается информации, у меня была связь с министерством внутренних дел, и они подтвердили, что он находится в этом исправительном учреждении", — сказала журналистам Ломджария.

На месте сосредоточены сотрудники Управления особых задач, а также патрульная полиция. Рядом с учреждением специальные железные дамбы.

В Грузии против него возбуждены 13 уголовных дел. По двум вынесены заочные приговоры — 3 года и 6 лет лишения свободы. В прокуратуре страны заявили, что вынесенные бывшему главе государства приговоры обжалованию не подлежат.

Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии и главу исполкома Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили задержали на территории Грузии, о прибытии в которую он сам заявил в пятницу, 1 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент находится в пенитенциарном учреждении. По его словам, правоохранители проделали свою работу "на высшем уровне".

Фокус ранее писал о том, что, по словам Саакашвили он прибыл в Грузию перед местными выборами, которые пройдут в этой стране в субботу, 2 октября. Политик подкрепил свои слова соответствующим видео, которое, по его же словам, снято в городе Батуми.