Саакашвілі доставили у в'язницю недалеко від Тбілісі (відео)

У в'язницю, де перебуває колишній президент країни, уже прибула омбудсмен Грузії, щоб ознайомитися зі станом його здоров'я.

У Грузії сьогодні відбулося затримання Саакашвілі, після чого експрезидента доставили до в'язниці в Руставі, що неподалік від столиці країни Тбілісі. Про це повідомляє телеканал TV Pirveli.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Затримання Саакашвілі — що відомо

За даними ЗМІ, затримання Саакашвілі сталося в одній із квартир на проспекті Гурамішвілі в Тбілісі. Адвокат колишнього президента Грузії Бека Басілая підтвердив затримання, назвав його політично мотивованим.

Через деякий час після того, як відбулося затримання Саакашвілі, були опубліковані кадри, як правоохоронці виводять його з автомобіля та заводять у будівлю. Сам затриманий при цьому посміхається.

За словами журналістів, після затримання Саакашвілі до пенітенціарної установи прибула грузинська омбудсмен Ніно Ломджарія, щоб перевірити стан здоров'я затриманого експрезидента.

"Як правило, затримані самі розповідають нам, у якому стані вони перебувають, чи потрібна їм допомога, у тому числі первинна, медична, під час утримання під вартою. Що стосується інформації, у мене був зв'язок із міністерством внутрішніх справ, і вони підтвердили, що він перебуває в цьому виправному закладі", — сказала журналістам Ломджарія.

На місці зосереджені співробітники Управління особливих завдань, а також патрульна поліція. Поруч із установою спеціальні залізні дамби.

У Грузії проти нього порушено 13 кримінальних справ. По двох винесені заочні вироки — 3 роки та 6 років позбавлення волі. У прокуратурі країни заявили, що винесені колишньому главі держави вироки оскарженню не підлягають.

Раніше повідомлялося, що експрезидента Грузії та главу виконкому Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі затримали на території Грузії, про прибуття в яку він сам заявив у п'ятницю, 1 жовтня. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент перебуває в пенітенціарній установі. За його словами, правоохоронці виконали свою роботу "на вищому рівні".

Фокус раніше писав про те, що, за словами Саакашвілі, він прибув до Грузії перед місцевими виборами, які відбудуться в цій країні в суботу, 2 жовтня. Політик підкріпив свої слова відповідним відео, яке, за його ж словами, зняте в місті Батумі.