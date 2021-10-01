Саакашвілі повернувся в Грузію. МВС країни про це нічого не знає

За словами політика, він перебуває в Батумі. Він закликав своїх прихильників вийти на площу в Тбілісі 3 жовтня, через день після місцевих виборів.

Експрезидент Грузії, глава виконкому Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії перед місцевими виборами, які пройдуть у цій країні в суботу, 2 жовтня. Про це в п'ятницю, 1 жовтня, повідомив сам політик на своїй сторінці у Facebook.

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"Доброго ранку, Грузіє. 8 років пройшло", — написав Саакашвілі.

Після цього політик опублікував відео, на якому він говорить, що перебуває в грузинському місті Батумі, додавши, що 2 і 3 жовтня він буде в грузинській столиці Тбілісі.

"Це моє Батумі. Другого числа ми всі повинні піти на вибори і проголосувати за "Національний рух" (опозиційна партія Саакашвілі "Єдиний національний рух" або ЄНР — ред.), ні в якому разі не за (грузинського бізнесмена Бідзіну) Іванішвілі, не за (колишнього прем'єр-міністра Георгія) Гахарія. Якщо вам не подобається "Національний рух", віддайте голос чесним невеликим партіям ... Я так нудьгував за цими місцями, сьогодні день виконання моєї мрії ... Я ризикнув усім, своїм життям, свободою, щоб бути тут, а від вас прошу одного — прийти на вибори", — заявив Саакашвілі.

Також він закликав своїх прихильників наступного дня після місцевих виборів, 3 жовтня, зібратися на площі свободи в центрі Тбілісі.

[ + – ] Відеозвернення Саакашвілі

Видання Sputnik-Грузія з посиланням на джерело в порту Батумі повідомило, що порт напередодні прийняв два вантажних судна з Румунії та України, незважаючи на те, що там два дні тривав шторм. Чи міг він повернутися на кораблі з України, поки невідомо.

Реакція на повідомлення Саакашвілі

У свою чергу видання Inter Press News з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Грузії повідомило, що відомство не має інформації про приїзд політика в країну.

Тим часом Іраклій Кобахідзе, голова партії "Грузинська мрія" від якої висувається Бідзіна Іванішвілі, стверджує, що відео було знято не в Грузії.

"Що стосується Саакашвілі: 1. Саакашвілі немає в Грузії; 2. Ця людина — "клоун"(...) Міхеіла Саакашвілі немає в Батумі, відео Міхеіла Саакашвілі не знімалося в Грузії, це те, що я можу вам сміливо сказати", — сказав Кобахідзе.

Іншу інформацію з цього приводу надала керівниця офісу Нацради реформ України Марія Барабаш. За її словами, Саакашвілі проінформував співробітників офісу про своє рішення виїхати до Грузії і наразі він перебуває в цій країні, а не в Україні.

"Як керівник офісу Міхеіла Саакашвілі можу підтвердити, що він перебуває в Грузії. Три дні тому він зібрав топ-менеджерів офісу і сказав нам, що поїде до Грузії. Зараз дуже важливий момент в історії Грузії, тому йому важливо бути там. Він не сказав, коли повернеться", — сказала Барабаш.

Депутат Ніка Оболадзе від грузинської партії Саакашвілі "Єдиний національний рух", заявив, що колишній президент дійсно прибув до Грузії.

"За моєю інформацією, це правда, так. Він прокоментує. У мене немає інформації про те, як він приїхав до Грузії. У мене немає зв'язку, але в мене є інформація, що це правда", — сказав політикиня в коментарі "Руставі 2".

Нагадаємо, Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році. Проти нього в країні було порушено чотири кримінальні справи. У січні 2018 року суд у Грузії заочно засудив експрезидента Міхеіла Саакашвілі до 3 років в'язниці за статтею про зловживання службовими повноваженнями.

7 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Міхеіла Саакашвілі главою виконавчого комітету Нацради реформ. Наступного дня стало відомо, що Грузія відкликала свого посла з України для консультацій з приводу призначення експрезидента на посаду.

Пізніше в МВС Грузії запевнили, що не псуватимуть відносин з Україною через Саакашвілі.

У вересні цього року, на фоні неодноразових заяв засновника партії ЄНР про наміри повернутися в Грузію, прем'єр-міністр країни заявляв, що в разі, якщо це станеться, політик потрапить до в'язниці.