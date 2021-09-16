"Наркоман і звичайний боягуз": Саакашвілі пригрозили в'язницею у разі повернення в Грузію

Політик з українським громадянством планує повернутися в Грузію через вісім років еміграції для спостереження за ходом виборів до муніципальних органів влади.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі в разі повернення на батьківщину потрапить до в'язниці. Про це попередив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, коментуючи заяву колишнього голови Одеської ОДА про приїзд у Тбілісі.

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Як відомо, Міхеіл Саакашвілі у своєму Facebook заявив, що повернеться в Грузію 2 жовтня через вісім років еміграції. Експрезидент країни має намір приїхати на батьківщину, щоб стежити за ходом майбутніх виборів до муніципальних органів влади.

Міхеіл Саакашвілі також заявив, що не боїться арешту та пообіцяв незабаром повідомити про свій маршрут й інші подробиці повернення на батьківщину.

"Упевнений, що грузинський народ звільнить і себе, і мене", — повідомляв Саакашвілі 6 вересня у своєму Facebook.

На гучну заяву відреагував прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, назвавши Саакашвілі наркоманом і боягузом.

Більш того, як стверджує глава грузинського парламенту, Міхеіл Саакашвілі в разі повернення в Грузію буде затриманий і відправлений у в'язницю.

"Заклики Саакашвілі, цього наркомана, несерйозної людини… Якщо ви бачили і вчора, якщо ви поспостерігаєте, будь-який поліцейський-початківець дізнається, що він був під впливом наркотиків, слухайте і дивіться. Саакашвілі не представляє інтересу, що скаже цей несерйозний чоловік, до кого він звернеться і кому надішле чергову брехню, чергові пропагандистські послання. Ми всі знаємо, що Саакашвілі звичайний боягуз, він сюди не зможе приїхати, якщо приїде, відразу піде в тюрму, і ніхто в цій країні не зможе протистояти цьому процесу", — підкреслив Гарібашвілі, коментуючи заяву Саакашвілі про повернення в Грузію.

Раніше Фокус повідомляв, що грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі звинувачував Саакашвілі в масових заворушеннях у Грузії. За словами політика, колишній президент Міхеіл Саакашвілі планував організувати на території країни повномасштабне громадянське протистояння.

Також Фокус розповідав, що в Грузії розслідують дані про причетність Саакашвілі до підготовки вбивства журналістів. МВС Грузії перевіряє інформацію, яка надійшла від українського чиновника.