"Наркоман и обыкновенный трус": Саакашвили пригрозили тюрьмой в случае возвращения в Грузию

Политик с украинским гражданством планирует вернуться в Грузию спустя восемь лет эмиграции для наблюдения за ходом выборов в муниципальные органы власти

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в случае возвращения на родину попадет в тюрьму. Об этом предупредил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя заявление бывшего главы Одесской ОГА о приезде в Тбилиси.

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Как известно, Михеил Саакашвили в своем Facebook заявил, что вернется в Грузию 2 октября спустя восемь лет эмиграции. Экс-президент страны намерен приехать на родину, чтобы следить за ходом предстоящих выборов в муниципальные органы власти.

Михеил Саакашвили также заявил, что не боится ареста и пообещал в скором времени сообщить о своем маршруте и других подробностях возвращения на родину.

"Уверен, что грузинский народ освободит и себя, и меня", — сообщал Саакашвили 6 сентября в своем Facebook.

На громкое заявление отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, назвав Саакашвили наркоманом и трусом.

Более того, как утверждает глава грузинского парламента, Михеил Саакашвили в случаю возвращения в Грузию будет задержан и направлен в тюрьму.

"Призывы Саакашвили, этого наркомана, несерьезного человека… Если вы видели и вчера, если вы понаблюдаете, любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков, слушайте и смотрите. Саакашвили не представляет интереса, что скажет этот несерьезный человек, к кому он обратится и кому пошлет очередную ложь, очередные пропагандистские послания. Мы все знаем, что Саакашвили обыкновенный трус, он сюда не сможет приехать, если приедет, сразу пойдет в тюрьму, и никто в этой стране не сможет противостоять этому процессу", — подчеркнул Гарибашвили, комментируя заявление Саакашвили о возвращении в Грузию.

Ранее Фокус сообщал, что грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинял Саакашвили в массовых беспорядках в Грузии. По словам политика, бывший президент Михеил Саакашвили планировал организовать на территории страны полномасштабное гражданское противостояние.

Также Фокус рассказывал, что в Грузии расследуют данные о причастности Саакашвили к подготовке убийства журналистов. МВД Грузии проверяет информацию, которая поступила от украинского чиновника.