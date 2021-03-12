МВД Грузии расследует информацию о причастности Саакашвили к подготовке убийства журналистов

Информация о планируемом преступлении, якобы, поступила из украинского источника.

Грузинская полиция начала расследование после сообщения о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший министр юстиции Зураб Адеишвили планируют убийство журналистов в Грузии. Об этом сообщило издание report.ge.

По данным пресс-службы МВД, расследование ведется по 3-й части статьи 18-109 УК Грузии, которая предусматривает подготовку умышленного убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах.

Заявление о якобы готовящемся преступлении сделал бывший губернатор края Квемо-Картли Леван Мамаладзе телеканалу "Имеди". По его словам, информация поступила из украинского источника.

Напомним, президент Грузии в 2004-2013 годах Михаил Саакашвили призвал своих сторонников не прекращать акций протеста. Политик записал видеообращение к ним.

23 февраля в Грузии полиция задержала лидера оппозиционной партии Саакашвили "Единое национальное движение". Спецоперация началась в Тбилиси в 7:30 по местному времени, сообщает "Эхо Кавказа". Сотрудники полиции ворвались в офис «Единого национального движения», где Никанор Мелия забаррикадировался в комнате на третьем этаже вместе с группой сторонников и журналистов. Во время штурма правоохранители использовали спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Нескольким оппозиционерам потребовалась медицинская помощь.