Лидера партии Саакашвили со штурмом задержали в Грузии: подробности и причины

Главного оппозиционера Грузии Никанора Мелию силой вывели из здания, где он почти неделю прятался от правоохранителей.

23 февраля в Грузии полиция со штурмом задержала лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение", созданной Михаилом Саакашвили, чем открыла новую страницу политического кризиса в стране. Фокус собрал информацию об условиях и причинах ареста главного оппозиционера.

Как прошло задержание

Спецоперация началась в Тбилиси в 7:30 по местному времени, сообщает "Эхо Кавказа". Сотрудники полиции ворвались в офис «Единого национального движения», где Ника Мелия забаррикадировался в комнате на третьем этаже вместе с группой сторонников и журналистов. Во время штурма правоохранители использовали спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Нескольким оппозиционерам потребовалась медицинская помощь.

[ + – ] Полицию стянули к зданию ЕНД перед штурмом в Тбилиси

По данным информагентства "Новости Грузии", к месту происшествия съехались машины «скорой помощи», два спецавтомобиля с лестницами, а также сотни полицейских. Сторонники оппозиции не оказывали особого сопротивления, об этом сам Ника Мелия попросил их накануне, однако перегородили лестничные пролеты и проходы баррикадами.

[ + – ] Штурм здания ЕНД в Грузии для ареста Никанора Мелия

Во время штурма спецназ полиции сломал большую часть мебели. Как передает телеканал «Мтавари», силовики изъяли серверы и жесткие диски, по мнению журналистов, у полицейских не было на это судебной санкции. Ника Мелия и его сторонники пытались сдержать натиск при помощи подручной мебели, но около 9 часов силовики в итоге прорвались в комнату и силой вывели лидера партии из здания, а затем увезли его на бронированном автомобиле.

[ + – ] Задержание Никанора Мелия в Тбилиси Фото: Кадр из видео "Первого канала" Грузии

Почему арестовали Никанора Мелия

Партию «Единое национальное движение» основал Михаил Саакашвили, политическая сила руководила страной до 2012 года, когда проиграла парламентские выборы новой коалиции «Грузинская мечта» (создал Бидзина Иванишвили). ЕНД стала главной оппозиционной силой, а ее основатель покинул страну.

Никанор Мелия стал фигурантом дела об организации массовой акции протеста, которая состоялась в Тбилиси 20 июня 2019 года, события получили название "Ночь Гаврилова". Накануне в парламенте состоялось заседание Межпарламентской ассамблеи православия, в ходе которого депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера и говорил на русском языке. На митинг пришли около 15 человек, демонстрации переросли в столкновения с силовиками, сотни человек пострадали.

Следствие считает Мелия организатором беспорядков. Как сообщает "Интерфакс", сначала суд оставил политика на свободе под залог в размере 30 тысяч пари (около 9 тысяч долларов) и с условием ношения электронного браслета на руке. В ноябре 2019 года во время митинга депутат снял следящее устройство и выбросил его в толпу, после чего суд увеличил сумму залога. Ника Мелия отказался повторно вносить деньги и назвал процесс "политическим преследованием".

[ + – ] Ника Мелия снял браслет на митинге ЕНД Фото: Кадр из видео на YouTube-канале ЕНД

Вскоре прокуратура потребовала арестовать его на время расследования. 16 февраля парламент снял с депутата неприкосновенность, а уже на следующий день тбилисский районный суд удовлетворил взятие его под стражу. С 17 февраля Мелия и около 200 его сторонников закрылись в здании ЕНД и ожидали прихода силовиков.

Отставка премьер-министра Гахарии

18 февраля глава правительства Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит с поста после решения об аресте Ники Мелия. Бывший премьер-министр отметил, что лидер оппозиции не уважал грузинское законодательство, однако выступил против его силового задержания.

[ + – ] Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке Фото: Кадр из видео "Первого канала" Грузии

"В отношении одного человека неприемлемо даже исполнение законной, определенной правосудием меры, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан — или создает возможность для политической эскалации в стране", — передает слова Георгия Гахарии BBC.

Чиновник добавил, что по этому вопросу в его команде возникли серьезные разногласия. Не сумев достичь компромисса, Гахария решил уйти в отставку – его место в правительстве занял Ираклий Гарибашвили (бывший министр обороны и премьер).