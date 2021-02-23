Лідера партії Саакашвілі зі штурмом затримали в Грузії: подробиці і причини

Головного опозиціонера Грузії Ніканора Мелію силою вивели з будівлі, де він майже тиждень ховався від правоохоронців.

23 лютого в Грузії поліція зі штурмом затримала лідера опозиційної партії "Єдиний національний рух", створеної Михайлом Саакашвілі, яка відкрила нову сторінку політичної кризи в країні. Фокус зібрав інформацію про умови і причини арешту головного опозиціонера.

Як пройшло затримання

Спецоперація почалася в Тбілісі о 7:30 за місцевим часом, повідомляє "Ехо Кавказу". Співробітники поліції увірвалися в офіс «Єдиного національного руху», де Ніканор Мелія забарикадувався в кімнаті на третьому поверсі разом з групою прихильників і журналістів. Під час штурму правоохоронці використовували спецзасоби, у тому числі сльозогінний газ. Кільком опозиціонерам було надано медичну допомогу.

[ + – ] Поліцію стягнули до будівлі ЕНД перед штурмом у Тбілісі

За даними інформагентства "Новости Грузії", до місця події з'їхалися машини «швидкої допомоги», два спецавтомобілі з драбинами, а також сотні поліцейських. Прихильники опозиції не надавали особливого опору, про це сам Ніканор Мелія попросив їх напередодні, проте перегородили сходові прольоти і проходи барикадами.

[ + – ] Штурм будівлі ЕНД у Грузії для арешту Ніканора Мелія

Під час штурму спецназ поліції зламав велику частину меблів. Як передає телеканал «Мтаваров», силовики вилучили сервери і жорсткі диски, на думку журналістів, у поліцейських не було на це судової санкції. Ніканор Мелія і його прихильники намагалися стримати натиск за допомогою підручних меблів, але близько 9 години силовики все ж прорвалися в кімнату і силою вивели лідера партії з будівлі, а потім відвезли його на броньованому автомобілі.

[ + – ] Затримання Ніканора Мелія в Тбілісі Фото: Кадр з відео "Першого каналу" Грузії

Чому заарештували Ніканора Мелія

Партію «Єдиний національний рух» заснував Михайло Саакашвілі, політична сила керувала країною до 2012 року, коли програла парламентські вибори новій коаліції «Грузинська мрія» (створив Бідзіна Іванішвілі). ЕНД стала головною опозиційною силою, а її засновник покинув країну.

Ніканор Мелія став фігурантом справи про організацію масової акції протесту, яка відбулася в Тбілісі 20 червня 2019 року, події отримали назву "Ніч Гаврилова". Напередодні в парламенті відбулося засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, у ході якого депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов зайняв місце спікера і говорив російською мовою. На мітинг прийшли близько 15 осіб, демонстрації переросли в зіткнення із силовиками, сотні людей постраждали.

Слідство вважає Мелію організатором заворушень. Як повідомляє "Інтерфакс", спочатку суд залишив політика на свободі під заставу в розмірі 30 тисяч парі (близько 9 тисяч доларів) і з умовою носіння електронного браслета на руці. У листопаді 2019 року під час мітингу депутат зняв пристрій і викинув його в натовп, після чого суд збільшив суму застави. Ніканор Мелія відмовився повторно вносити гроші і назвав процес "політичним переслідуванням".

[ + – ] Ніканор Мелія зняв браслет на мітингу ЕНД Фото: Кадр з відео на YouTube-каналі ЄНР

Незабаром прокуратура зажадала заарештувати його на час розслідування. 16 лютого парламент зняв з депутата недоторканність, а вже на наступний день тбіліський районний суд задовольнив взяття його під варту. З 17 лютого Мелія і близько 200 його прихильників закрилися в будівлі ЕНД і очікували приходу силовиків.

Відставка прем'єр-міністра Гахара

18 лютого голова уряду Грузії Георгій Гахар оголосив, що йде з посту після рішення про арешт Ніканора Мелії. Колишній прем'єр-міністр зазначив, що лідер опозиції не поважав грузинське законодавство, проте виступив проти його силового затримання.

[ + – ] Колишній прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар оголосив про відставку Фото: Кадр з відео "Першого каналу" Грузії

"Щодо однієї людини неприйнятно навіть виконання законного, визначеного правосуддям заходу, якщо це створює ризик здоров'ю, життю наших громадян — чи створює можливість для політичної ескалації в країні", — передає слова Георгія Гахара BBC.

Чиновник додав, що з цього питання в його команді виникли серйозні розбіжності. Не зумівши досягти компромісу, Гахар вирішив піти у відставку — його місце в уряді зайняв Іраклій Гарібашвілі (колишній міністр оборони і прем'єр).