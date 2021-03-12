МВС Грузії розслідує інформацію про причетність Саакашвілі до підготовки вбивства журналістів

Інформація про запланований злочин, нібито, надійшла з українського джерела.

Грузинська поліція почала розслідування після повідомлення про те, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі та колишній міністр юстиції Зураб Адеїшвілі планують вбивство журналістів у Грузії. Про це повідомило видання report.ge.

За даними прес-служби МВС, розслідування ведеться за 3-ю частиною статті 18-109 КК Грузії, яка передбачає підготовку умисного вбивства двох і більше осіб за обставинами, які обтяжують покарання.

Заяву про нібито підготовлюваний злочин зробив колишній губернатор краю Квемо-Картлі Леван Мамаладзе телеканалу "Імеді". За його словами, інформація надійшла з українського джерела.

Нагадаємо, президент Грузії в 2004-2013 роках Міхеіл Саакашвілі закликав своїх прихильників не припиняти акцій протесту. Політик записав відеозвернення до них.

23 лютого в Грузії поліція затримала лідера опозиційної партії Саакашвілі "Єдиний національний рух". Спецоперація почалася в Тбілісі о 7:30 за місцевим часом, повідомляє "Ехо Кавказу". Співробітники поліції увірвалися в офіс «Єдиного національного руху», де Никанор Мелія забарикадувався в кімнаті на третьому поверсі разом із групою прихильників і журналістів. Під час штурму правоохоронці використовували спецзасоби, зокрема сльозогінний газ. Кільком опозиціонерам була надана медична допомога.