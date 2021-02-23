"Главное - развернуть фронт по всей Грузии", - Саакашвили призвал оппозицию продолжать протесты

В Грузии не прекращаются акции протестов из-за силового ареста лидера оппозиции Никанора Мелии.

Президент Грузии в 2004-2013 годах Михаил Саакашвили призвал своих сторонников не прекращать акций протеста. Политик записал видеообращение к своим сторонникам в Фейсбуке.

Он заявляет, что в истории Грузии событий, которые развернулись в стране, не было в последние десятилетия.

"Хочу понять, почему Иванишвили так стремится к Национальному движению, почему он больше всего борется против него, почему он использует все для уничтожения партии и ареста его лидеров. … Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное — это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление" — заявляет Саакашвили.

Экс-президент Грузии сообщает о своей уверенности в том, что лидер оппозиции Никанор Мелия в скором времени выйдет из заключения.

Никанор Мелия, избранный главой "ЕНД" в конце 2020 года, проходит в качестве обвиняемого по делу о беспорядках 20 июня 2019-го, также известных как "ночь Гаврилова". Мелии инкриминируют организацию и руководство групповым насилием, а также участие в нем. Арест Мелии, председателя самой крупной в стране оппозиционной партии, повлек за собой последствия, значимые для всей Грузии: уже 18-го февраля на фоне разногласий с однопартийцами объявил о своей отставке премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Фокус разбирался почему в Грузии арестовали лидера партии Саакашвили.

Напомним, 23 февраля в Грузии полиция задержала лидера оппозиционной партии Саакашвили "Единое национальное движение". Спецоперация началась в Тбилиси в 7:30 по местному времени, сообщает "Эхо Кавказа". Сотрудники полиции ворвались в офис «Единого национального движения», где Никанор Мелия забаррикадировался в комнате на третьем этаже вместе с группой сторонников и журналистов. Во время штурма правоохранители использовали спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Нескольким оппозиционерам потребовалась медицинская помощь.

Фокус разбирался в причинах задержания Мелия и протестов в Грузии.