"Головне — розгорнути фронт по всій Грузії", — Саакашвілі закликав опозицію продовжувати протести

У Грузії не припиняються акції протестів через силовий арешт лідера опозиції Никанора Меліа.

Президент Грузії в 2004-2013 роках Міхеіл Саакашвілі закликав своїх прихильників не припиняти акцій протесту. Політик записав відеозвернення до своїх прихильників у Фейсбуці.

Він заявляє, що в історії Грузії подій, які розгорнулися в країні, не було в останні десятиліття.

"Хочу зрозуміти, чому Іванішвілі так прагне до Національного руху, чому він найбільше бореться проти нього, чому він використовує все для знищення партії та арешту його лідерів. …Наше діло праве, і ми обовʼязково переможемо. Зараз головне — це мобілізація, розгорнути фронт по всій Грузії, наступ, наступ і ще раз наступ" — заявляє Саакашвілі.

Екс-президент Грузії повідомляє про свою впевненість у тому, що лідер опозиції Никанор Меліа незабаром вийде з увʼязнення.

Никанор Меліа, обраний главою "ЄНР" наприкінці 2020 року, проходить як обвинувачений у справі про заворушення 20 червня 2019-го, також відомих як "ніч Гаврилова". Мелії інкримінують організацію і керівництво груповим насильством, а також участь в ньому. Арешт Мелії, голови найбільшої в країні опозиційної партії, спричинив за собою наслідки, значимі для всієї Грузії: вже 18-го лютого на тлі розбіжностей з однопартійцями оголосив про свою відставку премʼєр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

Фокус розбирався чому в Грузії заарештували лідера партії Саакашвілі.

Нагадаємо, 23 лютого в Грузії поліція затримала лідера опозиційної партії Саакашвілі "Єдиний національний рух". Спецоперація почалася в Тбілісі о 7:30 за місцевим часом, повідомляє "Ехо Кавказу". Співробітники поліції увірвалися в офіс «Єдиного національного руху», де Никанор Меліа забарикадувався в кімнаті на третьому поверсі разом із групою прихильників і журналістів. Під час штурму правоохоронці використовували спецзасоби, зокрема сльозогінний газ. Кільком опозиціонерам була надана медична допомога.

Фокус розбирався в причинах затримання Мелії і протестів у Грузії.