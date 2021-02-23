Борьба грузинских мальчиков. Почему в Тбилиси арестовали лидера партии Саакашвили

В Тбилиси неспокойно: сторонники арестованного лидера оппозиции Никанора Мелии устроили акцию неповиновения решению суда, полиция прорвалась в забаррикадированный офис.

Утром во вторник 23 февраля (примерно в 7:30 по местному времени) в столице Грузии полиция приступила к штурму офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", где почти за сутки до этого забаррикадировался глава политсилы Никанор Мелия вместе со своими сторонниками и журналистами местных каналов.

[ + – ] Задержание Никанора Мелии: трансляция из забаррикадированного офиса

Как видно на кадрах задержания, которое транслировал грузинский "Первый канал" изнутри помещения, десятки правоохранителей буквально "продавили" баррикаду из офисной мебели, выломали дверь и ворвались в кабинет лидера "ЕНД". Мелия сдался в ту же минуту, и даже успел попросить своих сторонников не оказывать полиции сопротивления, пока на него надевали наручники и выводили из здания.

Как передал телеканал "Рустави 2", во время штурма силовики применили слезоточивый (перцовый) газ. На видео слышно, как люди, находившиеся в офисе, начали кашлять, причем сразу же после того, как спецназ выломал дверь. Некоторые из присутствовавших попытались выбить окна, чтобы запустить в помещение свежий воздух, другие начали драку с силовиками. По данным телеканала, кроме Мелии есть и другие задержанные, имена которых пока не озвучиваются.

[ + – ] Задержание Никанора Мелии [ + – ] Задержание Никанора Мелии [ + – ] Задержание Никанора Мелии [ + – ] Задержание Никанора Мелии Фото: ekhokavkaza.com [ + – ] Задержание Никанора Мелии

Фото: ekhokavkaza.com

За что был арестован лидер "ЕНД"

Никанор Мелия, избранный главой "ЕНД" в конце 2020 года, проходит в качестве обвиняемого по делу о беспорядках 20 июня 2019-го, также известных как "ночь Гаврилова". Мелии инкриминируют организацию и руководство групповым насилием, а также участие в нем.

В тот же день, а точнее в ночь на 21 июня 2019 года грузинские правоохранители зачистили акцию протеста, спонтанно вспыхнувшую после того, как в стенах парламента прошло мероприятие "Межпарламентской ассамблеи православия". Глава "ассамблеи", российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов председательствовал на указанном заседании с места спикера грузинского парламента. При этом, само мероприятие Гаврилов проводил на русском языке.

В результате столкновений протестующих и полиции, происходивших под зданием парламента, пострадали несколько сотен человек. Изначально Мелию, задержанного во время тех протестов, освободили под залог, обязав политика носить на ноге электронный браслет. Оппозиционер демонстративно снял свой электронный ограничитель, после чего ему назначили новый залог, который Мелия отказался выплачивать.

Как решение об аресте Мелии приводилось в силу

Полтора года спустя, 17-го февраля 2021 года, суд в Тбилиси постановил арестовать Никанора Мелию, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры. За день до этого, 16-го февраля, парламент Грузии проголосовал за снятие с политика депутатской неприкосновенности.

Арест Мелии, председателя самой крупной в стране оппозиционной партии, повлек за собой последствия, значимые для всей Грузии: уже 18-го февраля на фоне разногласий с однопартийцами объявил о своей отставке премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны", – заявил Георгий Гахария местным СМИ. Покинуть свою должность Гахария решил, поскольку "поляризация и конфронтация" между руководством Грузии и грузинской оппозицией, по его мнению "являются самым большим риском для будущего нашей страны, ее экономического развития и преодоления всех видов кризисов".

Еще одной причиной ухода Гахария назвал свое несогласие с решением парламента снять неприкосновенность с Мелии. По словам экс-премьера, исполнение указанного мероприятия, даже если то было определенно законным правосудием "является недопустимым", в случае, если оно "создает риск здоровью и жизни граждан, или провоцирует в стране политическую эскалацию".

В итоге страна временно осталась без главы правительства.

Международная реакция на события в Грузии

Еще через день, 19 февраля, озабоченность политическими сдвигами в стране выразил Государственный департамент США. В Госдепе намекнули на сомнения в евроатлантических устремлениях Грузии в связи с решением арестовать Никанора Мелию.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность и избегать любых шагов или риторики, которые могут привести к усилению напряженности и насилия", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Как передает "Европейская правда", в ЕС призвали политические силы в Грузии снизить напряженность и сесть за стол переговоров. В МВД Грузии впоследствии сообщили, что отложили исполнение решения суда по делу Мелии.

Смена главы правительства Грузии

Менее чем через неделю после отставки Гахарии (22-го февраля 2021 года) парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили, который является одним из лидеров партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Доверие новому правительству выразили 89 депутатов и двое проголосовали против нового состава.

Сразу же после своего избрания, выступая в парламенте, Гарибашвили назвал Мелию "криминалитетом" и анонсировал исполнение судебного решения в отношение указанного политика, а также выразил благодарность правоохранительным органам за защиту "достоинства и стабильности" государства.

"Этого криминала объявили председателем партии, и нам говорят, что мы не должны его трогать за то вероятное преступление, я имею в виду попытку штурма парламента и свержение власти силовым путем", – заявил Гарибашвили, добавив, что реальным председателем "Национального движения" является Михаил Саакашвили.

Рикошетом по Михаилу Саакашвили

Уточнение Гарибашвили относится к тому, что "Единое национальное движение" основано Михаилом Саакашвили и было правящей политсилой в Грузии в период его президентства. В 2012 году "ЕНД" проиграло парламентские выборы оппозиционной "Грузинской мечте", созданной под выборы бизнесменом Бидзиной Иванишвили. С тех пор партия Саакашвилли находится в оппозиции, а "Грузинская мечта" продолжает оставаться при власти.

Дальнейшие события украинскому читателю известны хорошо. Основатель партии после окончания своего президентского срока в 2013 году (и уже при новом, "неподконтрольном" ему составе парламента) покинул страну и продолжил свою политическую карьеру в экзиле, на несколько лет обосновавшись в украинском политикуме.

5 декабря 2017 года. Михаил Саакашвилли спасается от задержания и высылки из Украины, выбравшись на крышу здания в Киеве, где он арендовал апартаменты.

В марте 2014 года грузинская прокуратура вызвала Саакашвили на допрос в качестве свидетеля по целому ряду уголовных производств, в том числе и по делу о гибели в 2005 году премьер-министра Грузии Зураба Жвании. Политик на допрос (как и на все последующие) не явился, обосновывая свое решение опасениями о политическом преследовании у себя на родине.

В мае 2019-го года президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, данное ему, а затем отобранное экс-президентом Петром Порошенко. Вслед за этим грузинско-украинский политик вернулся в Украину, где с мая 2020-го и по текущий момент возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.

Буквально на днях Михаил Саакашвилли призывал своих грузинских сторонников саботировать введенные в стране карантинные ограничения и не платить штрафы, которые полиция выписывает участникам акций протеста.