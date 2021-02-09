Саакашвили призвал сторонников бойкотировать карантинные ограничения

Саакашвили считает, что установленные грузинскими властями карантинные ограничения являются "незаконными".

Михеил Саакашвили, ранее занимавший должности президента Грузии и главы Одесской ОГА, призвал своих грузинских сторонников протестовать против введенных в стране карантинных ограничений. Об этом сообщает interfax.az.

"Протест против незаконных действий властей не только наше право, но и наша обязанность. Если мы хотим будущего для нас и наших детей, мы должны заявить властям, что не будем выполнять установленные ими незаконные ограничения, не будем платить установленные ими штрафы", — заявил Саакашвили.

Также он, высказываясь об акции своих сторонников, которые в ночь на 7 февраля, нарушая комендантский час, протестовали требуя отменить карантинные ограничения, призвал тех не подчиняться решениям судов.

"Мы не будем подчиняться решениям их судов. Мы не испугаемся ни их репрессий, ни их арестов, так как нас много и всех не арестуют. Мы сломаем хребет их системе, которая основана на беззаконии", — цитирует Саакашвили interfax.az.

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Напомним, Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. После ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов.

С мая 2015 по ноябрь 2016 года он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию и являлся советником пятого президента Украины Петра Порошено. В 2017 году его лишили украинского гражданства и депортировали со страны.

В мае 2019 года шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся в страну. С мая 2020 года и по текущий момент Саакашвили возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.

В ноябре 2020 года грузинская партия Саакашвили провела в Тбилиси митинг, заявляя, что прошедшие парламентские выборы были сфальсифицированы и требуя проведения новых. Присутствовавшие на акции кандидаты в депутаты от оппозиционных политических сил отказывались получать депутатские мандаты.