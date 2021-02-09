Саакашвілі закликав прибічників бойкотувати карантинні обмеження

Саакашвілі вважає, що встановлені грузинською владою карантинні обмеження є "незаконними".

Міхеіл Саакашвілі, який раніше обіймав посади президента Грузії та глави Одеської ОДА, закликав своїх грузинських прибічників протестувати проти введених у країні карантинних обмежень. Про це повідомляє interfax.az.

"Протест проти незаконних дій влади не тільки наше право, а й наш обов'язок. Якщо ми хочемо майбутнього для нас і наших дітей, ми повинні заявити владі, що не виконуватимемо встановлені ними незаконні обмеження, не платитимемо встановлені ними штрафи", — заявив Саакашвілі.

Також він, висловлюючись про акцію своїх прибичників, які в ніч на 7 лютого, порушуючи комендантську годину, протестували вимагаючи скасувати карантинні обмеження, закликав тих не підкорятися рішенням судів.

"Ми не будемо підкорятися рішенням їх судів. Ми не злякаємося ні їх репресій, ні їх арештів, оскільки нас багато і всіх не заарештують. Ми зламаємо хребет їхній системі, яка заснована на беззаконні", — цитує Саакашвілі interfax.az.

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Нагадаємо, Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль в 2004-2013 роках. Після відходу з посту президента він покинув країну.

У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів.

З травня 2015 по листопад 2016 року він очолював Одеську облдержадміністрацію і був радником п'ятого президента України Петра Порошенка. У 2017 році його позбавили українського громадянства і депортували з країни.

У травні 2019 року шостий президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, після чого політик повернувся в країну. З травня 2020 року і до теперішнього часу Саакашвілі очолює виконавчий комітет Національної ради реформ України.

У листопаді 2020 року грузинська партія Саакашвілі провела в Тбілісі мітинг, заявляючи, що минулі парламентські вибори були сфальсифіковані, вимагаючи проведення нових. Присутні на акції кандидати в депутати від опозиційних політичних сил відмовлялися отримувати депутатські мандати.