За беспорядками в Тбилиси стоит Саакашвили, – премьер-министр Грузии

По словам Ираклия Гарибашвили, Саакашвили планировал в Грузии "полномасштабное гражданское противостояние".

События последних дней в Грузии, когда тысячи людей в разных городах страны вышли на акции протеста в связи со смертью избитого на ЛГБТ-марше оператора Лексо Лашкарава – это очередная неудачная попытка заговора против государства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так охарактеризовал митинги и акции протеста, произошедшие после смерти Лашкарава, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, информирует Эхо Кавказа.

Комментируя смерть Лашкарава, политик заявил, что те лица, которые принимали участие в насилии, будут наказаны.

"Эту трагедию они (протестующие. – Ред.) пытались использовать для достижения своих политических целей", – считает он.

Также Гарибашвили высказал мнение, что активисты, планировавшие 5 июля провести в Тбилиси Марш достоинства, тесно связаны с бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили.

«Было запланировано полномасштабное гражданское противостояние, к которому должны были привлечь полицейские силы. Они хотели, чтобы государство использовало силу против людей и граждан. Мы смогли этого избежать, мы заранее оценили эти риски", – рассказал премьер-министр.

Кроме того, Гарибашвили обвинил в связях с Саакашвили журналистов, требовавших его отставки во время акции протеста.

"Оппозиционные телекомпании – "Мтавари", ТВ "Пирвели", "Формула" управляются Саакашвили", – указал политик.

Напомним, в воскресенье, 11 июля несколько тысяч человек собрались на акцию протеста в центре Тбилиси, требуя отставки правительства во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.

Поводом для митинга послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, который скончался на шестой день после избиения во время освещения "Марша достоинства" в столице Грузии.

А сегодня основатель телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели пострадал во время драки между оппозицией и правящей партией в здании парламента Грузии. Потасовка началась, когда Церетели вместе с представителями оппозиции и журналистами потребовали встречи с депутатами в связи со смертью Лашкаравы.