Нашла мать. В Грузии скончался телеоператор, избитый на марше ЛГБТ (фото)

Нападавшие обвинили журналистов в пропаганде. Лексу Лашкавару пришлось делать операцию, а последние дни он восстанавливался дома.

Оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, которого избили 5 июля на митинге против ЛГБТ, обнаружен мертвым в квартире. Об этом сообщается на заявлении телеканала.

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Сообщается, что тело Лашкавары обнаружила его мама. Причину смерти будет устанавливать экспертиза.

[ + – ] Лексо Лашкавара после избиения

Телеоператора жестоко избили 5 июля вместе с журналисткой "Пирвели" Мирандой Багатурия. Нападение произошло в столице Грузии во время освещения "Марша достоинства". Нападавшие обвинили журналистов в пропаганде ЛГБТ. В тот день также пострадало около 50 других представителей СМИ.

Полиция Грузии задержала двух нападавших на Лексо Лашкавару. Суд их взял под арест. При этом по словам Багатурии, нападающих было больше 20 человек.

У оператора оказались переломаны кости лица, ему провели хирургическую операцию. Спустя пару дней его выписали со стационара, и он продолжал восстанавливаться на дому.

Напомним, 5 июля активисты в Грузии сорвали парад ЛГБТ и напали на журналистов. Организаторов марша обвинили в атаках на церковь. На следующий день в центре Тбилиси люди вышли на "молчаливый митинг" в поддержку ЛГБТ.