Знайшла мати. У Грузії помер телеоператор, побитий на марші ЛГБТ (фото)

Нападники звинуватили журналістів в пропаганді. Лексу Лашкавару довелося робити операцію, а останні дні він відновлювався вдома.

Оператора телеканалу "Пірвелі" Лексо Лашкарава, якого побили 5 липня на мітингу проти ЛГБТ, знайдений мертвим у квартирі. Про це повідомляється у заяві телеканалу.

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Повідомляється, що тіло Лашкавари виявила його мама. Причину смерті буде встановлювати експертиза.

[ + – ] Лексо Лашкавара після побиття

Телеоператора жорстоко побили 5 липня разом з журналісткою "Пірвелі" Мірандою Багатурія. Напад стався в столиці Грузії під час висвітлення "Маршу гідності". Нападники звинуватили журналістів у пропаганді ЛГБТ. У той день також постраждало близько 50 інших представників ЗМІ.

Поліція Грузії затримала двох нападників на Лексо Лашкавару. Суд їх взяв під арешт. При цьому за словами Багатурія, нападників було понад 20 осіб.

У оператора виявилися переламані кістки особи, йому провели хірургічну операцію. Через пару днів його виписали зі стаціонару, і він продовжував відновлюватися вдома.

Нагадаємо, 5 липня активісти в Грузії зірвали парад ЛГБТ і напали на журналістів. Організаторів маршу звинуватили в атаках на церкву. На наступний день в центрі Тбілісі люди вийшли на "мовчазний мітинг" на підтримку ЛГБТ.