Консерватори в Грузії зірвали парад ЛГБТ-активістів і напали на журналістів (відео)

Нападники вважають, що ЗМІ "пропагують в країні ЛГБТ-цінності", а власне організатори звинувачують в атаках церкву. Акцію довелося скасувати.

У Тбілісі в понеділок, 5 липня, мала відбутися хода ЛГБТ-активістів, проте влада країни закликала до її скасування, оскільки тисячі представників консервативних рухів вийшли на вулиці з метою не допустити її. Як повідомляє "Інтерфакс", кілька журналістів та операторів у столиці Грузії зазнали нападу на площі перед парламентом.

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Нападники кричали, що місцеві журналісти пропагують ідеї ЛГБТ-спільноти. Представники ЗМІ, зі свого боку, не отримали серйозних травм, оскільки співробітники поліції відвели їх на безпечну відстань.

Також противники ходи розібрали кілька наметів, які були встановлені ще в листопаді минулого року представниками опозиційної партії "Єдиний національний рух", засновником якої є колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Копи ніяк у цьому не перешкоджали консерваторам.

Пізніше стало відомо, що кілька десятків радикально налаштованих грузин прийшли до будівлі неурядової організації, в якій знаходяться організатори маршу. Співробітники поліції не пускають їх усередину.

REGNUM пише, що через велику кількість противників ходи, які вийшли на вулиці Тбілісі, акцію довелося скасувати. За словами її організаторів, права ЛГБТ у країні грубо порушуються. При цьому вони вважають, що насильницькі дії щодо них організувала Грузинська православна церква.

Зі свого боку, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко розкритикувала прояв насильства напередодні сьогоднішньої акції.

"Насильство неприпустиме! Я засуджую сьогоднішні події і прояв будь-яких форм або форм насильства, переслідування людей за інакомислення або гендерну ідентичність. Кожен має право здійснювати своє конституційне право і вільно висловлювати свою думку!" — йдеться в повідомленні на офіційному сайті глави держави.

Насильство, яке є в Тбілісі, засудило й посольство Великобританії в Грузії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська телеведуча Ольга Скабєєва в ефірі одного з федеральних телеканалів РФ заявила, що президент України Володимир Зеленський за порадою лідера США Джо Байдена нібито відправив на Донбас "колони українських геїв" для проведення там "гей-параду".