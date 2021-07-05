Консерваторы в Грузии сорвали парад ЛГБТ-активистов и напали на журналистов (видео)

Нападавшие считают, что СМИ "пропагандируют в стране ЛГБТ-ценности", а сами организаторы обвиняют в атаках церковь. Акцию пришлось отменить.

В Тбилиси в понедельник, 5 июля, должно было состояться шествие ЛГБТ-активистов, однако власти страны призвали к его отмене, поскольку тысячи представителей консервативных движений вышли на улицы с целью не допустить его. Как сообщает "Интерфакс", несколько журналистов и операторов в столице Грузии подверглись нападению на площади перед парламентом.

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Нападавшие кричали, что местные журналисты пропагандируют идеи ЛГБТ-сообщества. Представители СМИ, в свою очередь, не получили серьезных травм, поскольку сотрудники полиции отвели их на безопасное расстояние.

Также противники шествия разобрали несколько палаток, которые были установлены еще в ноябре прошлого года представителями оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Копы никак в этом не препятствовали консерваторам.

Позже стало известно, что несколько десятков радикально настроенных грузин пришли к зданию неправительственной организации, в котором находятся организаторы марша. Сотрудники полиции не допускают их внутрь.

REGNUM пишет, что из-за большого числа противников шествия, которые вышли на улицы Тбилиси, акцию пришлось отменить. По словам ее организаторов, права ЛГБТ в стране грубо нарушаются. При этом они считают, что насильственные действия в отношении них организовала Грузинская православная церковь.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили резко раскритиковала проявление насилия в преддверии сегодняшней акции.

"Насилие недопустимо! Я осуждаю сегодняшние события и проявление любых форм или форм насилия, преследование людей за инакомыслие или гендерную идентичность. Каждый имеет право осуществлять свое конституционное право и свободно выражать свое мнение!", — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Насилие, имевшее место в Тбилиси, осудило и посольство Великобритании в Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире одного из федеральных телеканалов РФ заявила, что президент Украины Владимир Зеленский по совету лидера США Джо Байдена якобы отправил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов" для проведения там "гей парада".