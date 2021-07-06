Грузини зібралися в центрі Тбілісі на "мовчазний мітинг" на підтримку ЛГБТ (відео)

Люди вийшли до парламенту після призову політика Зураба Джапарідзе. Консерватори, які виступають проти ЛГБТ, теж прийшли туди, не обійшлося без сутичок.

Жителі Тбілісі у вівторок, 6 липня, зібралися біля будівлі парламенту Грузії на "мовчазний мітинг" на підтримку ЛГБТ-спільноти, якій напередодні не дали провести марш громадяни, які сповідують традиційні цінності. Цьому передував заклик лідера опозиційної партії "Гірчі — Більше свободи" Зураба Джапарідзе.

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На своїй сторінці у Facebook політик засудив напади на журналістів, які відбулися в понеділок, які консерватори мотивували тим, що місцеві журналісти "пропагують ЛГБТ-цінності" в країні. Джапарідзе звинуватив у події керівництво країни і Грузинську православну церкву.

"Те, що відбулося вчора, було катастрофою для цієї країни. Це була добре організована спецоперація, проведена спільно урядом і патріархатом", — зазначив опозиціонер.

На думку лідера партії, події, на зразок тих, що відбулися в понеділок, "заважають розвитку Грузії".

Водночас, як видно на кадрах з місця подій, на площі поруч з будівлею парламенту зібралися також кілька сотень консерваторів, які виступають проти проведення подібних акцій. Два табори розділяє кордон поліції.

В якийсь момент, як пише Sputnik, один з радикалів спробував напасти на учасника "мовчазного мітингу", проте поліція припинила напад, деякі консерватори були затримані. За попередньою інформацією, йдеться приблизно про 10 учасників контракції.

Днем раніше некомерційна організація "Тбілісі прайд" анонсувала проведення параду активістів ЛГБТ-руху, однак через масові протести, які почалися в країні, постраждали 55 осіб, включаючи 53 представників ЗМІ. Організатори акції через побоювання за безпеку своїх однодумців були змушені скасувати заплановану акцію.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі різко розкритикувала прояв насильства напередодні акції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська телеведуча Ольга Скабєєва в ефірі одного з федеральних телеканалів РФ заявила, що президент України Володимир Зеленський за порадою лідера США Джо Байдена нібито відправив на Донбас "колони українських гомосексуалістів" для проведення там "гей параду".