Грузины собрались в центре Тбилиси на "молчаливый митинг" в поддержку ЛГБТ (видео)

Люди вышли к парламенту после призыва политика Зураба Джапаридзе. Консерваторы, выступающие против ЛГБТ, тоже пришли туда, не обошлось без столкновений.

Жители Тбилиси во вторник, 6 июля, собрались около здания парламента Грузии на "молчаливый митинг" в поддержку ЛГБТ-сообщества, которому накануне не дали провести марш граждане, исповедующие традиционные ценности. Этому предшествовал призыв лидера оппозиционной партии "Гирчи — Больше свободы" Зураба Джапаридзе.

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На своей странице в Facebook политик осудил нападения на журналистов, которые произошли в понедельник, которые консерваторы мотивировали тем, что местные журналисты "пропагандируют ЛГБТ-ценности" в стране. Джапаридзе обвинил в произошедшем руководство страны и Грущзинскую православную церковь.

"То, что произошло вчера, было катастрофой для этой страны. Это была хорошо организованная спецоперация, проведенная совместно правительством и патриархатом", — отметил оппозиционер.

По мнению лидера партии, события, вроде тех, что произошли в понедельник, "мешают развитию Грузии".

В то же время, как видно на кадрах с места событий, на площади рядом со зданием парламента собрались также несколько сотен консерваторов, которые выступают против проведения подобных акций. Два лагеря разделяет кордон полиции.

В какой-то момент, как пишет Sputnik, один из радикалов попытался напасть на участника "молчаливого митинга", однако полиция пресекла нападение, некоторые консерваторы были задержаны. По предварительной информации, речь идет примерно о 10 участников контракции.

Днем ранее некоммерческая организация "Тбилиси прайд" анонсировала проведение парада активистов ЛГБТ-движения, однако из-за массовых протестов, которые начались в стране, пострадали 55 человек, включая 53 представителей СМИ. Организаторы акции из-за опасений за безопасность своих единомышленников были вынуждены отменить запланированную акцию.

президент Грузии Саломе Зурабишвили резко раскритиковала проявление насилия в преддверии акции.

Напомним, ранее сообщалось, что российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире одного из федеральных телеканалов РФ заявила, что президент Украины Владимир Зеленский по совету лидера США Джо Байдена якобы отправил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов" для проведения там "гей парада".