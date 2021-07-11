В Тбилиси после смерти избитого телеоператора требуют отставки премьер-министра (видео)
Протестующие убеждены, что власть должна понести ответственность за отсутствие зашиты своих граждан. Также они требуют расследования смерти оператора Леско Лашкарава.
Несколько тысяч человек собрались в воскресенье, 11 июля на акцию протеста в центре Тбилиси (Грузия), требуя отставки правительства во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.
Sputnik Грузия сообщает, что поводом для митинга послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, который скончался на шестой день после избиения во время освещения "Марша достоинства" в столице Грузии.
Отметим, марш состоялся в понедельник, 5 июля, нападавшие обвинили журналистов в пропаганде ЛГБТ. Перед его проведением премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проводить "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества.
Протестующие убеждены в том, что власть должна понести ответственность за то, что не смогла защитить своих граждан.
Участники акции протеста требуют справедливого расследования смерти Лексо Лашкарава, а также задержания и наказания всех участников нападения на оператора.
Также известно, что акции протеста представителей СМИ прошли и в других городах Грузии. расследовать смерть оператора телекомпании "Пирвели" требовали в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави и Телави.
Возмущение многих жителей Грузии вызвало и то, что сотрудники МВД торопливо вынесли тело умершего Лексо Лашкарава из дома на экспертизу при том, что его семья не давала на нее согласия.
Ранее сообщалось, что оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, которого избили 5 июля на митинге против ЛГБТ, был обнаружен мертвым в квартире.
Напомним, 5 июля в Грузии активисты сорвали парад ЛГБТ и напали на журналистов. При этом, организаторов марша обвинили в атаках на церковь.
На следующий день в центре Тбилиси люди вышли на "молчаливый митинг" в поддержку ЛГБТ.