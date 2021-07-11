В Тбилиси после смерти избитого телеоператора требуют отставки премьер-министра (видео)

Протестующие убеждены, что власть должна понести ответственность за отсутствие зашиты своих граждан. Также они требуют расследования смерти оператора Леско Лашкарава.

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье, 11 июля на акцию протеста в центре Тбилиси (Грузия), требуя отставки правительства во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.

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Sputnik Грузия сообщает, что поводом для митинга послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, который скончался на шестой день после избиения во время освещения "Марша достоинства" в столице Грузии.

Отметим, марш состоялся в понедельник, 5 июля, нападавшие обвинили журналистов в пропаганде ЛГБТ. Перед его проведением премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проводить "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества.

Протестующие убеждены в том, что власть должна понести ответственность за то, что не смогла защитить своих граждан.

Участники акции протеста требуют справедливого расследования смерти Лексо Лашкарава, а также задержания и наказания всех участников нападения на оператора.

[ + – ] Акция протеста в Тбилиси

Также известно, что акции протеста представителей СМИ прошли и в других городах Грузии. расследовать смерть оператора телекомпании "Пирвели" требовали в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави и Телави.

Возмущение многих жителей Грузии вызвало и то, что сотрудники МВД торопливо вынесли тело умершего Лексо Лашкарава из дома на экспертизу при том, что его семья не давала на нее согласия.

[ + – ] Вынос тела оператора

Ранее сообщалось, что оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, которого избили 5 июля на митинге против ЛГБТ, был обнаружен мертвым в квартире.

Напомним, 5 июля в Грузии активисты сорвали парад ЛГБТ и напали на журналистов. При этом, организаторов марша обвинили в атаках на церковь.

[ + – ] Нападение на журналистов

На следующий день в центре Тбилиси люди вышли на "молчаливый митинг" в поддержку ЛГБТ.