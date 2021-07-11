У Тбілісі після смерті побитого телеоператора вимагають відставки прем'єр-міністра (відео)
Протестуючі переконані, що влада повинна понести відповідальність за відсутність захисту своїх громадян. Також вони вимагають розслідування смерті оператора Леско Лашкарава.
Кілька тисяч людей зібралися в неділю, 11 липня на акцію протесту в центрі Тбілісі (Грузія), вимагаючи відставки уряду на чолі з прем'єр-міністром країни Іраклієм Гарібашвілі.
Sputnik Грузія повідомляє, що приводом для мітингу стала смерть оператора "ТВ Пірвелі" Лексо Лашкарава, який помер на шостий день після побиття під час висвітлення "Маршу гідності" в столиці Грузії.
Відзначимо, марш відбувся в понеділок, 5 липня, нападники звинуватили журналістів у пропаганді ЛГБТ. Перед його проведенням прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає недоцільним проводити "Марш гідності" за участю ЛГБТ-спільноти.
Протестуючі переконані в тому, що влада повинна понести відповідальність за те, що не змогла захистити своїх громадян.
Учасники акції протесту вимагають справедливого розслідування смерті Лексо Лашкарава, а також затримання і покарання всіх учасників нападу на оператора.
Також відомо, що акції протесту представників ЗМІ пройшли і в інших містах Грузії. розслідувати смерть оператора телекомпанії "Пірвелі" вимагали в Батумі, Зугдіді, Горі, Руставі і Телаві.
Обурення багатьох жителів Грузії викликало і те, що співробітники МВС квапливо винесли тіло померлого Лексо Лашкарава з дому на експертизу при тому, що його сім'я не давала на неї згоди.
Раніше повідомлялося, що оператора телеканалу "Пірвелі" Лексо Лашкарава, якого побили 5 липня на мітингу проти ЛГБТ, був знайдений мертвим у квартирі.
Нагадаємо, 5 липня в Грузії активісти зірвали парад ЛГБТ і напали на журналістів. При цьому, організаторів маршу звинуватили в атаках на церкву.
На наступний день в центрі Тбілісі люди вийшли на "мовчазний мітинг" на підтримку ЛГБТ.