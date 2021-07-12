За заворушеннями в Тбілісі стоїть Саакашвілі, — прем'єр-міністр Грузії

За словами Іраклія Гарібашвілі, Саакашвілі планував у Грузії "повномасштабне громадянське протистояння".

Події останніх днів у Грузії, коли тисячі людей у різних містах країни вийшли на акції протесту у звʼязку зі смертю побитого на ЛГБТ-марші оператора Лексо Лашкарава — це чергова невдала спроба змови проти держави.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так охарактеризував мітинги та акції протесту, що відбулися після смерті Лашкарава, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, інформує Ехо Кавказу.

Коментуючи смерть Лашкарава, політик заявив, що ті особи, які брали участь у насильстві, будуть покарані.

"Цю трагедію вони (учасники протесту. — Ред.) намагалися використовувати для досягнення своїх політичних цілей", — вважає він.

Також Гарібашвілі висловив думку, що активісти, які планували 5 липня провести в Тбілісі Марш гідності, тісно повʼязані з колишнім президентом країни Міхеілом Саакашвілі.

«Було заплановано повномасштабне громадянське протистояння, до якого повинні були залучити поліцейські сили. Вони хотіли, щоб держава використовувала силу проти людей і громадян. Ми змогли цього уникнути, ми заздалегідь оцінили ці ризики", — розповів премʼєр-міністр.

Крім того, Гарібашвілі звинуватив у звʼязках із Саакашвілі журналістів, які вимагали його відставки під час акції протесту.

"Опозиційні телекомпанії — "Мтаварі", ТВ "Пірвелі", "Формула" управляються Саакашвілі", — вказав політик.

Нагадаємо, в неділю, 11 липня кілька тисяч людей зібралися на акцію протесту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки уряду на чолі з премʼєр-міністром країни Іраклієм Гарібашвілі.

Приводом для мітингу стала смерть оператора "ТВ Пірвелі" Лексо Лашкарава, який помер на шостий день після побиття під час висвітлення "Маршу гідності" в столиці Грузії.

А сьогодні засновник телеканалу "ТВ Пірвелі" Вато Церетелі постраждав під час бійки між опозицією і керівною партією в будівлі парламенту Грузії. Бійка почалася, коли Церетелі разом з представниками опозиції і журналістами зажадали зустрічі з депутатами к звʼязку зі смертю Лашкарава.