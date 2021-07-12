У парламенті Грузії почалася масова бійка через загибель побитого оператора (відео)

Опозиціонери та представники ЗМІ прорвалися через охорону і зайняли трибуну в залі засідань. Вони зажадали відставки уряду.

12 липня засновник телеканалу "ТВ Пірвелі" Вато Церетелі постраждав під час бійки між опозицією і керівною партією в будівлі парламенту Грузії. Подробиці з місця подій повідомило видання "Sputnik Грузія".

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Бійка почалася, коли Вато Церетелі спробував увійти в зал засідання. Разом з ним прорвалися представники опозиції і журналісти, які вимагали зустрічі з депутатами у звʼязку зі смертю оператора "ТВ Пірвелі" Лексо Лашкарави. Пленарне засідання в підсумку було зірвано.

Опозиціонери Тінатін Бокучава, Лела Кебурія, Ана Нацвлшвілі, Хатуна Самнідзе, Єлена Хоштарія дібралися до крісла спікера парламенту і повісили прапори Грузії та Європейського союзу на трибуні, а також зажадали відставки грузинського уряду на чолі з Іраклієм Гарібашвілі. Пристави приєдналися до бійки і намагалися вивести представників опозиції із залу.

"Це була цілеспрямована провокація. Вони домагалися цього давно", — прокоментував депутат Шалва Папуашвілі з керівною партії "Грузинська мрія — Демократична Грузія".

"Це антидержавні й антицерковні сили, відповідно, вони влаштовують провокації і розхитують країну. Найсумніше, що вони використовують для цього смерть людини", — додав секретар керівної партії Мамума Мдінарадзе. — "Опозиція хоче заворушень у країні".

Перед зіткненнями в парламенті журналісти заявили, що мають намір продовжувати акції протесту і вимагати відставки уряду і премʼєр-міністра Гарібашвілі. На думку працівників ЗМІ, чиновники повинні понести покарання за те, що не захистили Лексо Лашкараву та інших громадян під час масових заворушень.

11 липня стало відомо про смерть оператора каналу "ТВ Вірвелі" Лексо Лашкарави. Мати знайшла його мертвим у власній квартирі. 5 липня журналіста побили разом з колегами на мітингу проти ЛГБТ. Лашкараве зробили операцію через перелом кісток обличчя, а незадовго до смерті виписали зі стаціонару.

У той же день у центрі Тбілісі тисячі людей вийшли на акцію протесту у звʼязку зі смертю Лексо Лашкарави. Учасники вимагали відставки уряду через нездатність захистити громадян, а також провести розслідування загибелі оператора. Подібні акції пройшли і в інших грузинських містах.