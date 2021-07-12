В парламенте Грузии началась массовая драка из-за гибели избитого оператора (видео)

Оппозиционеры и представители СМИ прорвались через охрану и заняли трибуну в зале заседаний. Они потребовали отставки правительства.

12 июля основатель телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели пострадал во время драки между оппозицией и правящей партией в здании парламента Грузии. Подробности с места событий сообщило издание "Sputnik Грузия".

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Потасовка началась, когда Вато Церетели попытался войти в зал заседания. Вместе с ним прорвались представители оппозиции и журналисты, которые потребовали встречи с депутатами в связи со смертью оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы. Пленарное заседания в итоге было сорвано.

Оппозиционеры Тинатин Бокучава, Лела Кебурия, Ана Нацвлшвили, Хатуна Самнидзе, Елена Хоштария, добрались до кресла спикера парламента и повесили флаги Грузии и Европейского союза на трибуне, а также потребовали отставки грузинского правительства во главе с Ираклием Гарибашвили. Приставы присоединились к потасовке и пытаются вывести представителей оппозиции из зала.

"Это была целенаправленная провокация. Они добивались этого давно", – прокомментировал депутат Шалва Папуашвили из правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

"Это антигосударственные и антицерковные силы, соответственно, они устраивают провокации и расшатывают страну. Самое печальное, что они используют для этого смерть человека", — добавил секретарь правящей партии Мамума Мдинарадзе. — "Оппозиция хочет беспорядков в стране".

Перед столкновениями в парламенте журналисты заявили, что намерены продолжать акции протеста и требовать отставки правительства и премьер-министра Гарибашвили. По мнению работников СМИ, чиновники должны понести наказание за то, что не защитили Лексо Лашкараву и других граждан во время массовых беспорядков.

11 июля стало известно о смерти оператора канала "ТВ Вирвели" Лексо Лашкаравы. Мать нашла его мертвым в собственной квартире. 5 июля журналиста избили вместе с коллегами на митинге против ЛГБТ. Лашкараве сделали операцию из-за перелома костей лица, а незадолго до смерти выписали из стационара.

В тот же день в центре Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста в связи со смертью Лексо Лашкаравы. Участники потребовали отставки правительства из-за неспособности защитить граждан, а также провести расследование гибели оператора. Подобные акции прошли и в других грузинских городах.