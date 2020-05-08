Назначение Саакашвили: Грузия отозвала своего посла из Украины

В то же время, Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений – посла вызывают для консультаций

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций из-за назначения Михеила Саакашивили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, пишет грузинское издание Imedi News.

В то же время, Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства с Украиной, говорят в МИД Грузии.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", – заявил Залкалиани.

По словам Залкалиани, посол Грузии расскажет, что необходимо сделать для того, чтобы сложившаяся ситуация не оказала негативного влияния на двусторонние отношения.

Также глава МИД Грузии отметил, что должность, которую в итоге дали Саакашвили, в Украине все же ниже, чем предлагали политику ранее. По мнению Залкалиани, это связано со скептическим отношением украинских политиков к Саакашвили.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.