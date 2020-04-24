Саакашвили: Зеленский поручил мне заниматься переговорами с МВФ
2020-04-24 11:46:00
Экс-президент Грузии собирается спасать украинскую экономику
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с МВФ на должности вице-премьера.
Об этом Саакашвили сообщил перед заседанием фракции "Слуги народа", на которую он пришел представить свою программу.
"Президент поручил мне заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она сейчас получает. У меня есть очень успешный опыт сотрудничества и отстаивания национальных интересов", – сказал он.
По его словам, Украине нужны неординарные решения, чтобы спасти экономику.
"Украина входит в очень сильный экономический шторм, экономический кризис. Нам нужно неординарные решения не только для того, чтобы спасти украинскую экономику, а и чтобы максимально ослабить удар по каждой украинской семье", – добавил Саакашвили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского.
- Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.