Экс-президент Грузии собирается спасать украинскую экономику

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с МВФ на должности вице-премьера.

Об этом Саакашвили сообщил перед заседанием фракции "Слуги народа", на которую он пришел представить свою программу.

"Президент поручил мне заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она сейчас получает. У меня есть очень успешный опыт сотрудничества и отстаивания национальных интересов", – сказал он.

По его словам, Украине нужны неординарные решения, чтобы спасти экономику.

"Украина входит в очень сильный экономический шторм, экономический кризис. Нам нужно неординарные решения не только для того, чтобы спасти украинскую экономику, а и чтобы максимально ослабить удар по каждой украинской семье", – добавил Саакашвили.

Как ранее сообщал Фокус: