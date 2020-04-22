Михеил Саакашвили может стать вице-премьером по реформам, – СМИ
2020-04-22 13:50:05
Инициатива этого назначения исходит от президента Владимира Зеленского
На вечернем, 23 апреля, заседании фракции "Слуга народа" (накануне внеочередного заседания Рады) депутатам может быть представлена кандидатура бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в качестве вице-премьера по реформам.
Об этом сообщило Lb.ua со ссылкой сразу на несколько источников во власти. "Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", – сказал один из них.
Подчеркивается, что инициатива назначения Саакашвили исходит от Банковой. Но представление президента на его назначение в Раду пока не поступало, хотя документы готовятся.
Эту же информацию изданию LIGA.net подтвердили во фракции "Слуга народа". Там отметили, что должность в Кабинете министров экс-губернатору при пятом президенте Петре Порошенко предложил президент Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сообщила, что он "придет на заседание Рады пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".
Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.
Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.
В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 мая 2019 года Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет всячески помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на парламентские выборы.
- 13 июня Саакашвили возглавил список партии "Рух новых сил" на парламентских выборах.
- 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от "Руха новых сил" Михеила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.
- Михеил Саакашвили обвинил пятого президента Петра Порошенко в недопуске кандидатов от его партии на выборы в Раду.