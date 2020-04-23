Ругаться с Зеленским, как с Порошенко не буду, – Саакашвили

Михеил Саакашвили обещает помогать президенту и премьеру

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили назвал "полной чушью" предположение, что после возможного назначения в Кабмин он поругается с президентом Владимиром Зеленским так же, как до того с пятым президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Сегодня.

"Я вижу, что уже плетут интриги в отношении меня. Что, мол, Саакашвили нападет на Зеленского через три месяца. Это – чушь! Потому что я связал себя с этой командой, и для меня вопрос поражения этой команды не стоит. Потому что это будет поражением Украины и победой системы коррупции, с которой борется Зеленский. Он никогда не станет им родным, он никогда не станет их частью", – сказал он.

По его мнению, критики его назначения понимают, что он будет ломать старые коррупционные схемы.

"Я абсолютно ручаюсь, что у Зеленского – правильные намерения. Пусть не надеются, что я буду нападать на Зеленского. Критики ждут, чтобы Зеленский ослаб, они хотят нападать на Украину. Я не собираюсь ни в какие лагеря перекочевывать", – сказал Михеил Саакашвили.

Он добавил, что в ходе его встреч с президентом и премьером было "полное совпадение мнений по всем вопросам". Также Саакашвили заявил, что представит парламенту свое видение реформ в Украине, но они являются частью программы президента Зеленского и премьера Шмыгаля.

"Я просто хочу по тем аспектам, где я имею опыт и репутацию, просто усилить их. У меня нет отдельной программы, отдельных амбиций, я – абсолютно командный игрок, я хочу быть частью этих вызовов, частью их решений. Моя цель – помогать президенту и премьеру. Мы все сейчас держим фронт, линию обороны, чтобы старая система не поднимала голову", – заявил Михеил Саакашвили.

Напомним, Михеил Саакашвили в 2015 году был назначен Петром Порошенко главой Одесской ОГА. Однако вскоре их отношения испортились. Саакашвили стал одним из лидеров протестов против Порошенко. В итоге его лишили украинского гражданства и выдворили из Украину. Саакашвили вернул гражданство Зеленский после прихода к власти.

в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером.

Позже сам Саакашвили подтвердил эту информацию и поблагодарил Зеленского за предложенную ему должность.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.

29 мая 2019 года Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на выборы в Раду.

13 июня Саакашвили возглавил список партии "Рух новых сил" на парламентских выборах.

23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от "Руха новых сил" Михеила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.