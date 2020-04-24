Грузия отзовет посла из Украины в случае назначения Саакашвили, — премьер

Георгий Гахария считает, что стратегическому партнеру Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осужденное грузинским судом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций", – заявил Гахария.

Он отметил, что со стороны стратегического партнёра Грузии, каким является Украина, "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, которое грузинский суд признал виновным в совершении тяжкого преступления, и которое, к тому же, находится в розыске.

Напомним, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый шаг со стороны Украины.

В июне 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел, в частости о призывах к свержению власти в стране.

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