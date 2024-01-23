Грузия не отвернется от ЕС, несмотря на заявления о пытках Саакашвили со стороны Зеленского, — политолог (видео)

На данный момент Грузия имеет умеренную позицию в отношении России, ведь многое "завязано" именно с РФ. Однако грузины не отказываются и от пути к вступлению в ЕС, отмечает политолог Игорь Петренко.

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Несмотря на все обиды на заявления президентов Украины и Молодовы о пытках Михеила Саакашвили Грузия не отвернется от европейского курса и не бросится в объятия к Москве. С другой стороны, Грузия и не могла бы признать, что в 21 веке применяет пытки к кому-то из заключенных, поэтому и сделали заявления о недопустимости подобных высказываний от Владимира Зеленского и Майи Санду. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политолог и эксперт Игорь Петренко.

По его словам, надо понимать, что правительство Грузии и часть ее народа действительно очень связаны с РФ. Эта страна не имеет войны и имеет стабильность благодаря своей нейтральной позиции относительно агрессии РФ в Украине.

"С одной стороны у Грузии действительно есть желание вступить в ЕС и потенциально в НАТО, хотя прекрасно понимает, что сейчас вряд ли это возможно, — акцентирует политолог, — Поэтому пока страна пытается получить всю выгоду от такой позиции".

Конечно, подобные заявления о пытках Саакашвили никоим образом не способствуют вступлению Грузии в ЕС, ведь там есть жесткая норма на эту тему. Кроме того, Грузия даже может нарваться на санкции из-за этого, отмечает политолог.

Несмотря на своеобразную нейтральность к РФ со стороны Правительства Грузии, сам грузинский народ много помогал и помогает Украине. Однако не надо забывать, что часть грузинского народа все же заинтересована в сотрудничестве и хороших отношениях с Россией, несмотря на все прошлые конфликты и войны между странами.

"Мы знаем, как умеет протестовать грузинский народ, когда действительно этого хочет, — говорит эксперт, — Однако сейчас действительно нет колоссальных протестных выступлений против отношений двух правительств России и Грузии".

Не надо строить в своем сознании "розовых замков" относительно активных действий Грузии в отношении РФ, отмечает Игорь Петренко. Пока Грузия сосредоточена на умеренных позициях в отношениях с Кремлем.

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия выступила против нового фонда для военной помощи Украине от ЕС. Страна не поддерживает обновление нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государствам-членам возмещают стоимость оружия, которое они отправляют Украине.