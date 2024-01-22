Венгрия выступила против нового фонда для военной помощи Украине от ЕС, — Bloomberg

По словам журналистов, Венгрия не поддерживает обновление нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государствам-членам возмещается стоимость оружия, которое они отправляют Украине.

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Венгрия выступает против предложения создать новый фонд в Европейском Союзе для более надежной доставки военной помощи Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи европейских дипломатов в Брюсселе, пишет Bloomberg.

По словам журналистов, комментарии венгерского министра подтвердили обструкционизм Будапешта по отношению к Киеву, который пытается сохранить поддержку Запада для финансирования защиты от российской агрессии.

В материале говорится, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на четырехлетний пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54,5 миллиарда долларов США) на саммите ЕС еще в прошлом месяце.

Сообщается, что Венгрия не поддерживает обновление нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государствам-членам возмещается стоимость оружия, которое они отправляют Украине.

Журналисты отметили, что Венгрия, которую возглавляет наиболее дружественное к России правительство в ЕС, последовательно отказывается от поставок оружия Украине. В настоящее время она блокирует выплату последнего транша в размере 500 миллионов евро.

Сийярто сказал, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече со своим украинским коллегой Дмитром Кулебой 29 января. Венгрия рассмотрит возможность снятия блокады, если Украина предложит "гарантии" того, что венгерские компании не будут добавлены в ее список международных спонсоров войны.

Напомним, что глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил Фокусу, что США добьются помощи для Украины, а Венгрию могут лишить голоса. "Окно возможностей" для принятия пакета помощи от США все еще есть до февраля 2024 года и в Конгрессе согласны ужесточить миграционную политику.